貴金屬盤後－經濟衰退隱憂增 小非農就業數據萎靡 黃金漲破1500美元

黃金週三 (2 日) 飆破 1500 美元大關，繼昨日美國供應管理協會 ISM 公布的 9 月份製造業 PMI 跌至 10 年來新低，又出現另一慘淡經濟數據。有「小非農」之稱的美國私人非農就業人口 (ADP) 增幅緊縮，顯示勞動市場放緩，重啟市場對於經濟衰退的隱憂，刺激投資人避險買盤需求，9 月以前金價連續四個月上漲。

美國人力資源業者 (Automatic Data Processing Inc) 公布之小非農 ADP 9 月新增就業人數報 13.5 萬人，低於預期的 14 萬人，亦大幅低於 8 月份的 19.5 萬人，過去三個月的平均月度就業增長，也從去年同期的 2.14 萬人下降至 14.5 萬人。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 16.6 美元，或 1.11%，金價以每盎司 1505.6 美元作收。9 月份金價下跌了 3.7%，但黃金已經連續四個月大幅上漲。

12 月交割的白銀上漲 30 美分，或 1.75%，收於每盎司 17.61 美元。此前週一白銀下跌了 3.7%，創下了自 8 月初以來的首次收盤價 17 美元以下。9 月白銀下跌了 7% 以上，但在本季度上升了 10% 以上。

美債殖利率持續走低，美債兩年期殖利率跌至 1.50%，創下四周以來新低點，市場對聯準會 (Fed) 恐進一步降息的可能性，出現越來越大的機率。根據 Investing.com 的聯準會利率監控工具，到年底之前再次降息的隱含概率現在約為 87.5%，估計在十月 FOMC 會議上降息的可能性已從一周前的 64% 略升至低於 75%。

未來展望

Landesbank Hessen-Thueringen 的分析師認為，此季度黃金平均價格為每盎司 1600 美元，預測到 2020 年第四季度的平均價格將達到 1850 美元。

RBC 財富管理公司董事總經理 George Gero 表示，由於美股大幅走低，引發市場對全球經濟的憂慮，將投資人推向黃金避險，提振了金價。

即使 9 月初開始金價出現盤整勢微，但長期看來黃金前景還是挺樂觀的。「我們預計黃金很快會恢復其長期漲勢」 Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 說道。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示：「越來越多的美債殖利率跌至零以下時，黃金就會走高。」

摩根大通分析師在每週報告中寫道，鑑於黃金長期上漲趨勢比短期更為明朗，建議投資人將是拋售短期黃金，來為長期黃金漲勢融資。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 6.8 美元，或 0.77%，至每盎司 892.9 美元；12 月鈀金上漲 30.5 美元，或 1.87%，報每盎司 1662.2 美元。