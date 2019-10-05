〈書摘〉簡單的「阿甘投資法」 適度的危機入市 讓你擁有超額報酬。

辛苦工作，退休金卻只有別人的一半？

一是你個人理財觀念出了問題

二為國家退休金管理走錯了方向

其實，你不是真窮，而是「窮」觀念！

本書將刷新你的想法，幫你換上有錢人的腦袋

這是一本給個人、下一代、全民、國家決策者的理財書！

以下內容摘錄自《為什麼你的退休金只有別人的一半？》

初入門投資者第一種投資方法可以先從最簡單的「阿甘投資法」，再加上彼得．林區的紀律投資，危機入市，可有一定的超額報酬。

獲得超額報酬是每一個人都想得到，但並不容易的事。事實上，無須超額報酬，只要穩健獲利依然可以致富。這個前面已著墨許多，但如果機會真的來臨時，觀念相通，也建構良好投資心理素質，輔以紀律，可以利用簡單的方法獲得超額報酬。我一直希望投資也能大道至簡！但這番領悟還真不是年輕時能夠獲得。年輕時想要複雜眩麗，而且不是「絢」麗，是「眩」才夠看，目不轉睛，天旋地轉才「眩」。

想獲得超額報酬，不同的成功者有不同的投資心法，我觀察到兩大類「被動投資」和「主動投資」和幾種不同做法。

被動投資

被動投資屬於穩健型操作，要能超越大盤績效不是「不容易」，是「相當不容易」，所以一定要加上特殊的元素讓它產生化學變化，這當中可以有四個做法：

我曾在第一本書提過的「阿甘投資法」，加上適度的危機入市，加強這個力道再出擊！ 資產配置中，攻守轉換位的神龍擺尾，詳見本章第三篇〈資產配置的神龍擺尾〉。 耶魯大學校務基金操盤手史雲生使用的「非傳統型成功之道 」的投資策略，詳見〈9-2 耶魯校務基金給我的啟示：如何提高校務基金的投資報酬？〉。 其他成功被動投資者的祕方。

主動投資

主動投資強調「選股」和「擇時」。這是百花爭鳴，五彩繽紛的做法。主動投資包含了： 價值學派、成長學派、動能學派及其它學派……。所使用的投資戰術可以有基本分析、有技術分析，或者兩者混搭，就更多工具了。從股票、公債、基金、外匯還有期貨期權，還有不計其數的獨門暗器。多數台灣投資者，可能都是飆股的追求者，不知道激情過後，美鈔有沒有留下來？

我是主動投資者，有成功的實戰，但最近這兩年也有失手的敗績。主動投資者好壞差異度很大，難度也較高，加上大師級論述已經很多，國內也有許多投資達人的心得分享，所以主動投資先不在討論之列。

初入門投資者第一種投資方法可以先從最簡單的「阿甘投資法」，加上適度的危機入市。我曾提過，做過這模型測試的人不是一般投資者，而是主動投資界的佼佼者—成長學派的大師彼得．林區，他於 1977 年至 1990 年這十三年間管理的富達麥哲倫基金創下達 29.2％年均複利紀錄。這麼一個優秀投資管理者，他所提出來的方法，絕對有他的觀察、經驗跟道理。問題是，方法一說出來，投資者又覺得太簡單了，這其中的對比實在很有意思。

先說彼得．林區的做法、績效，再來提問。他的做法是：

1940 年 1 月 30 日，只放 1 千美元在美國標普 500 的指數，而且只有一次，五十二年後會成長到 33 萬美元。 如果能夠養成紀律，不管每年股市的漲跌，固定在 1 月 30 日再投資 1 千美元，這五十二年一共 5 萬 2 千美元的投資本金，會變成 355 萬美元。更驚人的是變化接續進行。 如果有良好的心理素質，也正確的看待股市的波動，學會巴菲特一再強調的危機入市，在股市下跌 10% 時，再加碼一次。這五十二年中有 31 次機會，總投資額變成了 8 萬 3 千元，但帳戶總資產變成了 629 萬元。危機入市不是沒有道理，就像法國印象派畫家雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）所說的：「痛苦會過去，美麗會留下來。」因為願意承受股市下跌一時的痛苦，這個美麗的投資成果和美元果然都留下來了！

其實彼得．林區的做法可以引伸三個有趣的提問：

這個做法適用所有的基金嗎？ 為什麼下跌 10% 就加碼，有時股市跌幅曾高達 20% 到 40%，10% 下跌就進場會不會太早？ 若彼得．林區的做法想要成功，還需要認知什麼其他狀況？

若能充分了解以上這幾個簡單問題，投資成功機率會大大增加、投資功力更上層樓。其實，普通常識並不普通。

問題 1：這個做法適用所有的基金嗎？

首先，這方法並不適用「所有」基金或指數基金，有幾個成功要件：（1）要有一個市場代表性的基金，基本上各國家所推出的指數基金都符合。（2）要有一定成長性的，比較能顯現好效果，台股、日股近三十年來都還未突破當年高點。台股 1990 年 12,682 高點時，美股道瓊指數約是 2,700 點，然而三十年過去美股現在已經來到 27,000 點。這三十年來選錯市場，投資的差異性也很大，現在的美股也已經相對不便宜了。該往哪一個方向移動？不想為此費神傷腦筋的話，最簡單的方法就是使用全球指數基金。

問題 2：為什麼下跌 10% 就加碼？會不會太早？

第二，的確股市下跌 10％，有時正是股災的開端而已，為什麼不等到股底再進場加碼呢？

我當時也好奇，為什麼彼得．林區做的這個模型是下跌 10％，而不是下跌 20％的測試呢？把過去的統計數字做個分析，就會同意，想要找到最低點進場，反而會錯過更多機會。將在〈投資的甜蜜點〉討論，並整理出統計數字。

以實例來說，金融海嘯後 2009 年開始復甦，這過去十年可能出現兩次機會，分別是在 2011 年、2015 年 8 月美股下挫超過 10％，2018 年 10 月短期接近 20％的修正，隔月立即瞬間反彈，台股亦是。所以如果要等 20％修正才進場，可能這十年連一次機會都沒抓到，變成「萬家烤肉，只能聞香」。追求「完美」，可能連「非常好」都達不到。

所以彼得．林區提出「每年紀律性的投資，不貪心，下跌 10％就加碼，積小勝為大勝」的投資法。只要投資時間夠長，股市的波動度不會造成困擾，這是一個絕對獲利的方法，至於下跌 20％或更多，若手邊還有餘錢，就是更好的機會。

問題 3：若彼得．林區的做法想要成功，還需要認知什麼其他狀況？

第三，上述的投資成果很吸引人，但它是經過許多火焰關考驗的，為什麼上述的方法可以成功？這個做法有什麼盲點？或是一般人做不到，需要了解的？

凡事有一好，沒兩好。長期而言，股票的投資報酬優於其他的投資工具，例如：公債。而彼得．林區這個投資成果時間長達五十二年，無論是股災帶來的重挫、劇烈震盪都已過去。這個投資法呈現的是美好結果，但是對投資期太短的人而言，就不宜只想到高獲利，避免股災來臨時，還沒看到轉向，投資者就已放棄。請別誤解，不是股市不能獲利，而是計畫不適合。大盤十年沒有獲利的情形絕對存在，若想追求超額報酬，必須有所了解，有所準備。

對想準備退休金，但投資時程少於五十年的人而言，依然可以發揮效益，更何況一般人就算是五十歲開始，以正常人平均壽命八十二歲來計算，也都還有三十二年以上的投資期。這對一個三十歲的年輕人而言，一生中確實有五十二年的投資期。

但誠如巴菲特所說的：「在股市裡不能承受 50％震盪的人，不要進來攪和」。股市劇烈震盪的過程和不適，可能被很多人忽略，如果沒有這個心理素質，要追求超額報酬的難度就加大了。所以對波動度承受度低，投資時程較短的人，就不適用「阿甘投資法」了，若要投資就必須搭配「資產配置」的做法。

上面的做法可能是我認為獲取超額報酬，最簡單的一種做法，但多數人未必做得到，為什麼呢？財經作家班．史坦算是有經驗的，套一句他的話：「這套方法，沒人笨到學不會，但有人聰明到學不會。」很有意思的論述，你的觀察呢？

【書籍介紹】

書名：為什麼你的退休金只有別人的一半？

出版社：商業周刊

出版日期：2019 年 10 月

【作者介紹】

闕又上

1985 年赴美，現為財務規劃師（CFP）、美國又上成長基金經理人。近 30 年的投資管理生涯，歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗，失敗後再成功的經驗彌足珍貴。2015 年，當股神巴菲特的投資報酬下跌 12.5% 時，他所操盤的又上成長基金卻成長 3.75%；2008 年金融海嘯後截至 2015 年年底，連績七年累計總報酬超越標普 500，其所操盤的基金年均複利為 18.54%，大勝標普 500 的 14.81%。優異的操盤成績，獲《路透社》（Reuters）譽為「擊敗華爾街的無名小子」。為《商業周刊》、《CMONEY》專欄作家。

著有《每年 10 分鐘，讓你的薪水變活錢》、《你沒學到的巴菲特：股神默默在做的事》、《華爾街操盤手給年輕人的 15 堂理財課》等暢銷書，曾名列博客來年度百大暢銷書榜。​​​​​

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