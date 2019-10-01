歐元區9月製造業PMI跌至45.7 創7年新低

IHS Markit 今 (1 日) 公布 9 月歐元區製造業經理人採購指數 (PMI)，在製造業活動急遽萎縮之下，歐元區製造業 PMI 已連續 8 個月低於 50 的景氣分水線，同時創下近 7 年來最低水準。

(圖：IHS Markit)

根據 IHS Markit 報告，9 月份歐元區 PMI 為 45.7，雖然高於市場預期的 45.6，但低於上個月的 47，並且創下 2012 年 10 月以來最低水平，遠低於 50 的景氣分水線標準。

IHS Markit 指出，PMI 表現主要受制於國內外需求疲軟，因此導致製造端出現新訂單下滑。

IHS Markit 商業經濟學家 Chris Williamson 表示，製造業產出正以每季 1% 的速度下滑，導致今年第 3 季 GDP 嚴重承壓，其中又以德國衰退最為嚴重，德國製造業 PMI 降至 2009 年以來最低水平，其他歐元區國家如義大利、西班牙也正陷入衰退，法國的製造業則陷入停滯，法國 9 月份製造業 PMI 表現急轉直下。

Williamson 進一步警告，在全球貿易與地緣政治情勢升溫帶動下，未來衰退趨勢可能進一步加劇，尤其全球失業率上升速度來到 6 年來最快，可能將進一步打擊家庭與服務業。