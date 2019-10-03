停、看、聽 別急著買5G手機

目前許多新推出的 5G 智慧型手機支援 3.5GHz 頻段，意味著若未來 5G 28GHz 頻段基地台布建完成，現行的 5G 手機恐也無法相容。這也象徵著，現行大多數 5G 用戶短時間無法享受到 5G 最大性能。

以韓國為例，與 28GHz 頻段相比，韓國在今年 4 月 5G 商用化的 3.5GHz 頻段雖然傳輸範圍廣，但傳送速率低，難以實現 5G 超高速的特色，只有在 28GHz 頻段和 3.5Ghz 頻段同時上線時，消費者才能真正體驗到 5G 的網速與性能。

(圖片: AFP)

而上述問題韓國議員已向韓國科學技術情報通信部確認，目前韓國市面上 5G 智慧手機只支援 3.5GHz，並無法相容 28GHz 頻段。

此外，5G 手機價格高，韓國電信、手機製造商推出許多補貼方案、行銷活動刺激 5G 在韓國能迅速滲透。市調公司 Counterpoint Research 統計指出，第 2 季韓國智慧手機整體銷售量中，有 32% 為 5G 機型，三星和 LG 推出 Galaxy S10 5G、V50 ThinQ 5G 各拿下其中的第 1、2 名。

但在明年韓國 28GHz 頻段建設完成後，今年上市的 Galaxy S10 5G、V50 ThinQ 5G、Galaxy Note10、V50S ThinQ 等機型將無法相容 28GHz 頻段。

3.5GHz 屬於 5G 頻譜中的中低頻段，是目前 5G 主流，然而 28GHz 擁有高網速優勢，但缺點是涵蓋面積超小，布建需要更多成本與時間。

(圖片: AFP)

韓國今年搶在 4 月商用化 3.5GHz 頻段的 5G 服務，明年計劃再推 28GHz 頻段。美國現行的 5G 網路也以 3.5GHz 頻段為主。日本則同時布建 3.5GHz、28GHz 的基地台，因此預估明年 3 月～6 月才開始商用化。

至於中國方面，以中國三大電信商取得的頻段，中國移動取得 2.6GHz 與 4.9GHz 頻段，中國聯通與中國電信共用 3.5GHz 頻段來看，也是暫時以 3.5GHz 為主，高頻段暫未釋出。

