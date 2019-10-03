日本產險龍頭東京海上 以31億美元買下美國Prue Group

日本的產險業龍頭東京海上控股 (8766-JP) 在週四 (3 日) 盤後宣布，將以 31 億美元 (約 3300 億日圓) 買下美國的大型保險公司「Pure Group」。Pure 的主要客群多以富人為主，因此東京海上控股認為此次併購，可為公司帶來穩定收益。

(圖片：Investing.com)

Pure 於美國富人的保險市場，在所謂高淨值資產人士 (High Net Worth Individual) 間的市占排行第 3，僅次於 AIG 等保險公司。Pure 在 2018 年度 12 月期的持有保費約為 10 億美元，除了為美國富人提供住宅與藝術品的相關保險，也一併在防災方面向客戶提供建言。由於美國的富人階層，預測在今後將有所增加，未來的市場規模也可望進一步擴大。

Pure 的商業模式是透過相互保險來向美國富人們提供保險服務，再從保費當中收取部分的手續費。也由於 Pure 沒有直接收取保費，在發生保險給付的時候，也比較不會受到影響。

這次東京海上之所以出手併購 Pure，也是由於日本海內外的災害等，在風險上逐漸提高。根據大型再保公司的瑞士再保所作統計，由於全球的異常天候，2017 年的保險損害金額為 1417 億美元，創下歷史新高。而 2018 年也創下史上第 4 高的紀錄。颱風、森林火災等，發生損失的風險正不斷提高。

以日本的例子來看，2018 年所發生的西日本豪雨還有 21 號颱風所帶來的損害，讓日本的產險業界共給付了 1.5 兆日圓的賠償金，寫下了歷史紀錄。

東京海上藉由海外事業的擴張，來強化風險的分散。過去在 2008 年就花費 1000 億日圓買下英國 Kiln，之後更買下美國的 Philadelphia、Delphi，還有 HCC。東京海上共花了約 2 兆日圓來進行這 4 件大型併購案，而未來加入 Pure 之後，東京海上約有一半的收益都將來自這幾家海外保險公司。