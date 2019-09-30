颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務 保費、保單借款利息可緩繳

米塔颱風來襲，依據中央氣象局預測，預估要到明天 (10 月 1 日) 下午到入夜後，整個暴風圈才會明確脫離台灣。為因應颱風米塔可能造成損失，金管會督促保險業者加強保戶服務。

目前已有富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、全球人壽、三商美邦人壽、元大人壽及遠雄人壽等保險公司也宣布啟動多項保戶關懷措施，包括受災保戶免費保單換發、保費與保單借款利息緩繳、房貸缓繳、理賠醫療預付金、快速理賠等服務。

金管會提醒民眾，除應做好防颱準備、注意自身安全外，宜審視投保狀況並檢視因颱風所致之災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

就財產保險為例，民眾投保的保單如有包含因颱風或洪水所致的損失者，如火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可依契約約定向保險公司請求賠付。

而各壽險業也都啟動保戶關懷措施，富邦人壽在第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因豪雨災害成為受災戶，富邦人壽將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國 108 年 12 月 31 日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。

南山人壽除提醒民眾注意自身安全並避免前往危險地區，亦成立「米塔風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳續期保費、住院關懷預付保險金等各項服務措施，並主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助，而各項服務措施申請方式可由保戶本人或透過業務員，自即日起 3 個月內向南山各地區客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽電話客服中心申請。

新光人壽第一時間也啟動「防颱五保」保戶關懷服務，提供主動協助理賠、保單補發免收工本費、保費繳納寬限優惠、保單借款繳息作業優惠及房屋貸款本金寬延優惠等 5 項服務。其中，受災區域保戶給予應繳月今年 10 月的續期保險費緩繳 3 個月；保單借款利息應繳月為今年 10 月並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳 6 個月；房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延 1 年。

台灣人壽同樣成立緊急應變小組，啟動應變措施關懷保戶，提供包括快速理賠服務及預付醫療保險金、緩繳續期保費 3 個月、緩繳保單借款利息 6 個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息 1 年，對於颱風災害致符合保單理賠條件的傷亡保戶，將會採取快速理賠服務及預付醫療保險金，後補所需文件即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

全球人壽也在第一時間啟動「天然災害保戶關懷計畫」，提供米塔颱風受災保戶 4 大關懷服務措施，包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、補發保單免收工本費及快速理賠等，以協助保戶度過難關，但需於 12 月 31 日前提出申請，只有保單借款利息緩繳可延至明年 3 月 31 日前提出申請。

因應米塔颱風來襲，三商美邦人壽亦啟動 5 大保戶服務，包括保單借款利息減免 90 天、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠及房屋貸款本金緩繳 3 個月，其中，保單借款每張保單的累計免息借款本金以新台幣 10 萬元為上限；而續期保險費應繳費日為今年 7 月至 12 月的受災保戶，繳費期限可延長至明年 2 月 29 日止。

元大人壽第一時間也啟動受災保戶 6 大關懷服務措施，包括主動理賠、保費緩繳 3 個月、保險單借款免利息 3 個月、保險單借款利息展延 6 個月、補發保險單免收工本費及保戶諮詢服務，與保戶攜手共度風災。

遠雄人壽也立即啟動 5 大關懷服務措施，包括續期保費緩繳 3 個月、快速理賠服務、保單借款利息減免 3 個月且保單借款利息得緩繳六個月、保單補發免工本費、旅平險保障融通，遠雄人壽將全力協助受災保戶辦理理賠事宜，與保戶及其家庭齊心協力度過難關。