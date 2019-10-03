影／負殖利率債創高後 「股5債5」最能穩健獲利

全球負殖利率債規模近期攀上新高後，美國聯準會（FED）也在 9 月 18 日降息一碼，全球經濟前景陷入混沌，摩根環球市場策略師林雅慧建議，隨著景氣循環愈來愈短，採用「股 5 債 5」資產配置，最能創造穩健獲利。

鉅亨「 Allen 看世界」財經直播節目，近期邀請摩根環球市場策略師林雅慧副總，解讀投資人關切的負殖利率債規模創高，及歐美央行寛鬆貨幣政策下的全球經濟前景。

林雅慧表示，今年負殖利率債券占複合債指數超過 3 成，買盤主要來自兩種類型，一種是央行的購債需求跟大型金融機構的投資目標，另外就是投機型的買盤；因今年是一個降息年，所以，很多人會擔心除了日本及歐洲負利率之外，會不會有更多國家變成負利率。

另外，基金投資人擔心，自己的債券型基金是否也陷入負殖利率債券的規模之中，對此，林雅慧認為不是所有基金經理人都有配置負殖利率債券的需求，投資人投資債券基金時，可以先看一下經理人跟操作團隊過往紀錄跟風險報酬的數據，並回頭檢視投資的債券類型，例如新興市場債跟美國高收益債，現在都是正的殖利率。

以歐洲而言，歐元區從 2014 年 6 月開始實施負利率，本身的經濟結構跟美國有點像，都是消費比較穩定，但製造業相對疲軟一些。根據歐洲央行預估，今年經濟成長率大約 1 個百分點左右，雖然呈現低增長而非衰退的情形，失業率也還在滑落，但經濟活力有待提升。

另外，歐股今年表現落後全球股市，本益比現在約 13 倍。明年歐股企業獲利若能維持 5~10 個百分點的增長，本益比可望擴增到 15 倍，倘若獲利不如預期，則要留意評價面修正風險。相對的，歐元要看美元的臉色，若美國降息的力道跟幅度沒有想像中大，錢要回流到歐元區，可能會比較謹慎一點。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯油田 9 月 14 日遭空襲後，地緣政治風險可能增加，對通貨膨脹的現狀相對不利，通膨若往上走，會限制央行寛鬆的力道，此時投資人可以留意黃金走勢，但黃金短線漲很多，現在不建議直接買進黃金避險。

另外，林雅慧表示，美國經濟今年問題不大，2~2.5 個百分點的增長應該可以達標。美國這次降息也還在預期之中，由於通膨的關係，年底前不排除還有寬鬆可能。以上半年美國整體企業獲利約成長 2.3 個百分點來看，若下半年表現比上半年好，甚至開始反映明年企業獲利，可能會是另外一個漲升的開始。

整體而言，下半年美股可留意類股輪動，除了成長型類股，最近價值型股的表現也不錯，加上 11 月是美國消費旺季，總統大選又要開始，除非未來一年碰到經濟衰退，否則美股應該不會太差，至少會有一些政策紅利。

反觀中國市場，未來半年到一年，仍將走開放路線，如果 10 月中美貿易的氛圍有突破性的進展，明年農曆年前的中國，仍可正面看待，選股可留意內需和政策紅利相關的題材。香港股市第四季有機會跟著全球旺季行情反彈，但要有政治面好轉、中國數據帶動或傳統消費旺季的觸媒點火才行。

整體而言，今年投資人偏好債券投資，但其實股票也可以帶來股息的收益。隨著景氣循環在可預期的未來會愈來愈短、愈來愈快，建議投資人採「股 5 債 5」的資產配置，進可攻退可守、相對穩健增值。

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