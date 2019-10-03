手機綁信用卡買付費APP想停止扣款 金管會教兩招保護荷包

付費 APP 綁信用卡支付普及化，但也常發生消費者綁卡付費後，合約到期後，信用卡仍按月自動扣款引發消費爭議，金管會對此建議，手機 APP 綁定信用卡支付後，可透過兩大步驟取消訂閱並要求退款，包括：直接向業者反映，或致電發卡銀行申請爭議款項要求退款。

線上音樂收聽、媒體訂閱與餐飲外送服務，只要透過手機下載 APP 並綁定信用卡支付就能輕鬆完成，但有些 APP 收費採按月計費，以音樂 APP 來說，消費者如果沒有主動取消訂閱，信用卡每月都會「自動」授權扣款，消費者如未注意恐使荷包因此破洞。

金管會官員說，消費者發現手機裡付費 APP 每月自動授權扣款，建議先跟業者反映取消訂閱，取消後將回歸契約機制，按簽訂合約內容停止扣款或退款。

但有些公司客服撥打不易，這時可致電發卡機構的客服，申請爭議款項，請銀行暫停授權給業者請款，並要求退回已扣款項，銀行局官員指出，發卡行收到民眾申請爭議款項後，會與收單銀行溝通，經收單行確認後就能停止扣款。

但官員也提醒，民眾下載付費 APP 綁定信用卡扣款前，務必要看清楚合約內容，再決定是否付費下載，事後如果想停扣則可與業者反映停訂，或是用定型化契約範本，以爭議款項要求停扣。