半導體貢獻多 中科前8月營收逼近5000億元 歷年同期新高

受惠半導體產業等高階製程產品需求暢旺，中部科學園區今 (3) 日表示，今年 1-8 月營業額高達 4947.1 億元，年增 1 成，創歷年同期新高，其中，半導體業貢獻 73% 最多，營收達 3632.26 億元，年增 17.87%；光電業占比則降至 21%，營收 1060.51 億元。

中科分析，半導體產業受惠人工智慧及高效能運算需求增加，半導體高階製程訂單續增等因素，營收成長 17.87%，帶動整體營業額達 4947.1 億元，年增 10.82%。

光電產業則受國際面板產能陸續開出影響，整體產業供給大於需求，營業額衰退 5.71%，不過園區廠商積極透過持續研發製造大尺寸及高階化產品，盼維持產業競爭力。

精密機械產業前 8 月營業額 172.85 億元，因國際貿易成長減緩，導致廠商設備採購需求降低，年減 11.02%。另外，生物科技產業受惠新進廠商進駐營運、新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額年成長近 5 成。

展望全年，中科表示，雖然全球各主要預測機構下修今年全球經濟成長率，預估景氣陸續降溫，不過，因中科廠商半導體高階製程在 5G 應用、AI、物聯網及車用電子等應用商機持續成長，營收占比逐漸提高，今年營業額樂觀預估將突破去年紀錄，年成長 4.84%，超越 7600 億元歷史目標。