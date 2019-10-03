半導體拉貨趨緩 牧德9月營收1.81億元 創20個月來新低

半導體、PCB 的 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布 9 月營收為 1.81 億元，創 20 個月來新低，月減 20.45%，年減 42.38%，主要是半導體檢驗設備需求明顯下滑，預計半導體設備出貨認列營收，將遞延到 2020 年第 1 季之後。

牧德 9 月營收 1.81 億元，創 20 個月來新低，月減 20.45%，年減 42.38%，第 3 季營收為 6.42 億元，也為 8 季來新低，季減 17.62%，年減 33.44%；2019 年前 9 月營收 20.93 億元，年減 7.69%。

牧德指出，受整體景氣不佳影響，高單價半導體檢測設備如矽晶圓檢測、COF 產品檢測設備出貨延後，預計半導體設備出貨認列營收，將遞延到 2020 年第 1 季之後。

另外，牧德對於中國產值排名在 30 名外的 PCB 廠，已在中國成立合資公司炬森智能，由該公司主導，炬森智能股本新台幣 1 億元，由牧德投資持股 51%，該廠進展仍緩慢，新取得的業務貢獻金額也不足 1000 萬元。

牧德也觀察到，新世代手機 ABF 載板需求提高，進而帶動如欣興 (3037-TW) 載板廠明確的擴廠計畫，牧德也在尋求積極切入其設備採購清單之中。

牧德今年上半年稅後純益 5.72 億元，年增率 8.85%，每股純益為 13.42 元。法人預估，牧德第 4 季營收將維持在第 3 季 6.42 億元水準，今年全年營收，估較 2018 年 31.12 億元衰退。