明年5G、VSCEL需求看旺 宏捷科股價走揚創近4年新高

看好明年 5G、VSCEL 需求，砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 積極進行產線去瓶頸，加上規劃新建二廠明年即將完工，推升 9 月營收創下近 40 個月新高，合計第 3 季營收達 6.65 億元，同樣創下近 13 季新高，今 (3) 日股價不畏大盤走弱，早盤大漲逾半根停板，最高來到 90.5 元，創近 4 年新高。

宏捷科午盤仍維持 4% 漲幅，帶動砷化鎵族群表現強勢，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 也有近 2% 漲幅，成盤面強勢族群，環宇 - KY(4991-TW) 也黑翻紅力守盤上。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，中國去美化效應發酵，加上 5G、WiFi 6 技術發展，宏捷科手機功率放大器 (PA) 接單狀況將持續升溫，垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 元件也因手機將朝多鏡頭搭載 TOF 趨勢發展，推升需求成長。

此外，因應明年 5G、VSCEL 應用需求，宏捷科積極進行產線去瓶頸，並規劃新建二廠，預計明年第 1 季完工，第 2 季設備陸續進駐，視客戶需求產能將可望擴增至 1.5 萬片。

展望第 4 季，法人表示，預期在亞洲客戶需求帶動下，加上有新客戶加入，手機功率放大器 PA 出貨量可望持續成長，VCSEL 動能持續、新廠房即將完工，有助訂單加溫，產能利用率將持續提升，推升營運表現。

宏捷科 9 月合併營收，達 2.37 億元，月增 2.29%、年增 94.15%，創下近 40 個月以來新高，第 3 季營收達 6.65 億元，季增 47.8%、年增 54%，同樣創下近 13 季新高，累計今年前 9 月合併營收 14. 26 億元，年減 4.46%。