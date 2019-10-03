〈微軟新品發布〉折疊行動裝置吸睛 新日興、兆利營運添動能

微軟 (Microsoft) 周三發表新品，其中推出雙螢幕折疊平板 Surface Neo 及折疊手機 Surface Duo，以及首款真藍芽無線耳機 (TWS) Surface Earbuds，法人看好，隨著折疊行動裝置、及 TWS 發展蔚為趨勢，軸承廠新日興 (3376-TW)、兆利 (3548-TW) 營運可望升溫。

微軟 Surface Duo 與華為 Mate X、三星 Galaxy Fold 採用一體成形的可繞式螢幕不同，是採用 2 個 5.6 吋螢幕及 360 度鉸鏈 (Hinge)，攤開時可擴展到 8.3 吋，Surface Neo 也以 360 度鉸鏈連接 2 個 9 吋螢幕，完全攤開則變成全尺寸的 13 吋螢幕。

法人分析，雖然 Surface Duo 在螢幕上的設計，與華為、三星不同，但依舊顯現折疊概念在智慧型手機成長進入高原期下，將是手機品牌業者積極發展的領域，折疊手機市場規模可望自明年起逐步攀升。

在折疊趨勢帶動下，絞鏈需求也將顯著升溫，法人看好，新日興在金屬粉末射出成形 (MIM) 有技術領先優勢，加上真藍芽無線耳機 (TWS) 帶動充電盒軸承需求，將成趨勢下最大受惠者。

至於兆利，也打進 2 家陸系手機客戶合作開發折疊產品，其中 1 家進度較快，已多次送樣，預計明年將開花結果，明年下半年就開始量產，也將成為營運新動能。