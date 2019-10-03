台股盤中－歐美股市拖累跌破10900點 力拚守住月線

美股道瓊指數跌近 500 點，拖累今 (3) 日台股開盤也同步重挫，權值股普遍走弱，盤中一度跌逾百點、失守月線，最低來到 10809.28 點，跌破 10900 點支撐，大盤力拚守住月線，預估成交量 1500 億元。

觀察權值股今日表現，台積電近期市值創新高，但今受賣壓調節，在三王表現中最為弱勢，跌逾 1%，股王大立光也跌破 4500 元大關，鴻海也在盤下表現。

其他權值股方面，晶片大廠聯發科獲外資點名看好，在 4G 至 5G 過渡期間表現不同於以往，晶片進度、價格皆具競爭力，今力守盤上漲逾 1%，另外包含東元、旭準、智邦、臺企銀、台肥等表現也都優於大盤。

盤面上強勢族群，散熱族群雙鴻漲近 4%，泰碩、力致、超眾也有 1% 漲幅，健策、奇鋐也力守盤上，生技醫療南光漲逾半根停板，裕漲逾 3%，麗豐 - KY、浩鼎漲逾 1%，美時、藥華藥也力守盤上。

砷化鎵族群同樣表現強勁，宏捷科公布 9 月營收達 2.37 億元，創 40 個月以來新高，第 3 季營收達 6.65 億元，同樣創下近 13 季新高，早盤一度漲逾半根停板，再創波段新高，也帶動同族群穩懋、全新表現不俗。

以類股來看，今早盤僅觀光、化學生技醫療族群力守盤上，其餘包含電子、汽車、塑膠等族群皆在盤下。

法人表示，由於歐美股近期賣壓未止，加上內資持續調節獲利了結，指數上攻有壓，短線恐仍有賣壓湧現，部分股價偏高個股勿貿然追高，近期可留意個股公布 9 月營收表現。