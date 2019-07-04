北台灣房市疲態依舊 住展風向球6月仍亮黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，6 月仍亮黃藍燈，是今年來連續 4 個月亮出黃藍燈，預售屋供給、看屋組數、來客組數都呈現下降，住展企研室經理何世昌表示，近期房市市況變化有限，下半年如政、經環境不給力，預料風向球要大幅度揚升的機會不高。

何世昌分析，目前北台灣房市仍有一定的買氣，尤其大台北地區相對穩定，但桃、竹與基隆、宜蘭相對疲弱，不過，大台北市況雖強，但買氣高度集中於中、小坪數，或者相對低總價的產品，這也意味著國內房市還沒到全面走揚的地步。

市調機構住展調查，預售屋推案在 5 月爆量之後，6 月推案已經趨緩，案量縮至 500 多億元，單一建案量體達 15 億元以上的指標案，包括台北市中正「品陽大苑」、中山「大直紅點」、大同「公園首席」、新北市板橋「麗寶北歐莊園 - 丹麥琥珀」和「潤泰峰匯」、汐止「萬達一品」、土城「國泰上城」與「紐約艾美」、基隆市信義「田園調布 NO.2」、桃園市楊梅「香梅一品」等案。

就預售推案來說，台商回流帶動商辦需求已在市場發酵，大直重劃區更出現近年少見的商辦案「大直紅點」，擁抱台商發大財的風潮方興未艾。6 月新釋出的新成屋則增加至 500 餘戶，單一案量達 15 億以上的指標案為台北市松山「正隆 one+」。

同時，6 月建案平均議價率則稍微縮小、分數往上揚升，主要是大台北一線區域以外的地區建案議價率減少所致，對此，何世昌指出，雖然開高價挑戰市場接受度的建案越來越多，但成交價爬升的幅度並不大。

就 6 月的建案市況而言，住展指出，大台北一線行政區市況變動不大，僅北投下滑幅度較顯著，但二、三線的蛋白與蛋殼區市況急劇變淡，不少行政區建案平均單周來人組數不到 10 組，呈現「蛋黃保溫、蛋白失溫」的極端市況。

以台北市來說，相對低單價、低總價的建案依然是票房保證。如信義 (9940-TW) 代銷內湖最熱賣的「富貴莊園」、海悅代銷的「竹城｡有樂町」，兩案都是內湖區相對低單價案，前者剛開案銷售率過半，後者則已經完結案、動土興建。