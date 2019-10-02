國際「共享辦公室」來台擴張搶設據點 A辦空置率創10年新低

台北市商辦市場除因新供給減少造成供需失調且租金走高，創新型態的「共享辦公室」持續擴張，也造成空置率明顯下降，外資商仲戴德梁行統計，目前北市 A 辦空置率來到 5.4%，僅次 1999 年 3%，為 10 年來新低，A 辦租金則持穩每坪每月 2580 元水準。

戴德梁行調查顯示， 至 2019 年第 3 季為止，台北市 A 級辦公大樓空置率 5.4%，較上季下滑 0.6 個百分點，空置率創 10 年新低，各區相較於上一季空置率，敦北民生區下降 1.4 個百分點最多，西區下降 0.7 個百分點其次。敦北民生區本季租賃活動主要來自預定都更大樓租戶搬遷，搬遷地點多數續留原區，其租賃面積多在 100-200 坪。

戴德梁行指出，今年上半年租金已明顯供不應求，本季台北市各區 A 級辦公大樓租金持穩，全市平均租金每月每坪新台幣 2580 元，相對前 2 季，本季租賃活動較冷清，究其原因是供給缺稀，多數租戶面臨租約到期時，選擇續租，並被動接受房東調漲租金。

戴德梁行指出，今年累計前 3 季整體胃納量達 3.58 萬坪，租賃面積占比最高者為專業服務行業，達 23%，占比次高為共享辦公室，為 22%，包含 WeWork 及 JustCo 等跨國共享辦公室業者在台灣積極擴張，以前 3 季租賃活動來看，多屬大面積總部型需求，使新供給大樓快速去化。

調查顯示，內湖科技園區的西湖段需求持穩，租戶遷出遷入互見，兩相抵銷下，空置率維持 1.3%，文德段空置率上升 0.6 個百分點至 5.4%，舊宗段空置率為 18%，主要租賃需求來自於區內增租。電商、新創科技、數位金融產業增加，帶動小面積辦公室去化外，具彈性使用之共享辦公室相中內湖科技園區的產業聚集優勢及需求趨勢，也跨此一區越積極拓點。

台北市西湖段除原已於「長虹新世紀」設點的德事商務中心及「極光大樓」的 Regus 外，預計於 2020 年完工的「宏匯瑞光內科之心」亦將有跨國共享辦公室進駐。

戴德梁行的調查也顯示，截至 2019 年第 3 季，西湖段及舊宗段租金分別成長 0.7% 及 1.%，至每月每坪 1400 元及 930 元，文德段租金水準則持穩，維持在每月每坪約 1000 元。西湖段供給缺貨，租金可望持續上漲，舊宗段受西湖段及文德段開發已趨飽和及交通壅塞的影響，挾其租金較低的優勢，詢問度及去化漸增，預期租金有其支撐點微幅上揚。