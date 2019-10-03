週五非農前瞻：兩大支撐 數據可能沒想像中差！

美國時間週五 (4 日) 將公布重要的 9 月份非農就業報告，尤其在本周公布了小非農 ADP 就業、ISM 製造業數據不如預期後，市場更加關注這份數據，是否影響聯準會 10 月的政策走向。

9 月非農就業或小幅改善 服務業與政府聘僱是主因

市場預計，9 月份的非農就業增幅為 14 萬人，略高於上月之 13 萬人，失業率維持在 3.7% 不變，每小時薪資增長為 0.3%。

花旗分析師指出，最近幾個月，就業報告顯示出增長人數放緩的趨勢，不過整體來說，步伐仍算穩定，這與潛在的經濟成長率相符合，9 月很可能維持這樣一致的步伐。

淺藍: 每月非農就業人數變動 深藍: 12 個月移動平均 (來源: CITI)

由產業別來看，市場預估，服務業增幅由前月之 8.4 萬人，上升至 12 萬人左右。製造業部分可能由上月的 1.2 萬人降至 5 千人，相對疲弱。

分析師指出，從近幾個月的 ISM 非製造業指數來看，服務業就業仍算穩健，且美國整體就業市場，服務業佔了八成以上，因此整體非農報告預計仍不會太差。

製造業就業情況則受貿易戰等影響，持續放緩。分析師指出，由於 9 月 16 日開始，通用汽車全面性的罷工，可能是導致近期初領失業金人數提高的原因，但對 9 月非農影響程度較小。惟罷工問題若持續到 10 月份，就可能導致就業、薪資等皆受到影響。

初領失業金人數 (來源: CITI)

此外，近期美國進行人口普查，臨時雇員的增聘持續，使得上個月政府雇用大增 3.4 萬人，推測 9 月將維持相似規模的臨時雇員聘雇。

在薪資部分，花旗分析師認為，8 月份的薪資增速的確有所改善，如果 9 月份的薪資保持這樣的增長水準，穩定的總收入將支撐消費，成為今年經濟增長的主要驅動力。

無論數據如何 川普都會感到不悅

即使最終非農報告超出市場預期，美國總統川普可能也不會太高興。川普仍持續對聯準會喊話，希望通過降低利率來改善經濟。如果報告數據顯示出更加疲軟的趨勢，川普可能也會推文指責聯準會行動太慢。無論如何，分析師 Naeem Aslam 認為，股市可能不會對川普推文做出太大反應。

聯準會是否更加鴿派？

聯準會主席鮑爾有望在非農報告發布後，發表談話。由於市場擔憂，美國製造業的疲弱，可能擴大蔓延到服務業，加碼押注聯準會 10 月再度降息。最新 FedWatch 顯示，10 月份降息一碼的機率，已提高至 77%。

加拿大 Exchange Bank 外匯策略主管 Erik Bregar 認為：「疲弱的製造業 ISM 指數中，就業調查也相當疲軟， ADP 就業報告證明了這一點，我真的很想知道，聯準會何時會停止假裝美國經濟還是一切正常」。

不過倫敦 CMC Markets 的分析師 Michael Hewson 則表示，服務業目前情況尚穩定，製造業的疲弱，若擴大蔓延到服務業，才會對聯準會貨幣政策與美元的前景帶來重大影響。

分析師的預估與看法

1. 西太平洋銀行：非農就業增加 16 萬人，失業率 3.7%，每小時薪資增長為 0.3%。9 月非農就業的波動將增加。

2.UBS 瑞銀集團：非農就業增加 13.9 萬人，與美國經濟疲弱步伐相吻合。關稅的提高影響將越來越明顯。

3.ASB 儲蓄銀行：非農就業增加 14 萬人，失業率 3.7%，每小時薪資年增率下降至 3.1%，臨時雇員增聘趨勢持續。

4. 花旗銀行：非農就業增加 15.5 萬人，失業率 3.7%，每小時薪資年增率下降至 3.1%。聯準會 10 月不會降息。