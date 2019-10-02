最終版脫歐計畫出爐！強生：若不同意 月底將如期脫歐

英國首相強生 (Boris Johnson) 今 (2) 日參與保守黨年度會議，會上就愛爾蘭邊界問題，提出修訂版的脫歐協議，並稱這是他提出的「最終脫歐計畫」，若歐盟不同意以此為基礎進行協商，英國將如期在本月底進行無協議脫歐。

強生表示，他正向歐盟提出「具建設性且合理的建議」，並稱他的計畫已是英國妥協的一部分，希望歐盟能理解並作出讓步，確保雙方能達成協議。

愛爾蘭邊界問題一直是脫歐協議未能達成的重大癥結點，強生認為英國前首相梅伊 (Teresa May) 與歐盟達成的解決方案有損國家主權，強調不會在邊界進行海關檢查，並於會上提出新邊界計畫。

英媒報導，根據強生的脫歐計畫，可能讓北愛爾蘭在英國脫歐過渡期結束後，與歐盟維持 4 年特殊關係，北愛爾蘭在 2025 年前可以繼續留在歐盟單一市場。4 年後，北愛爾蘭議會可以選擇未來要繼續遵守歐盟還是英國法規。

根據此前梅伊與歐盟達成的「愛爾蘭邊界保障措施」，為避免出現硬邊界問題，英國脫歐之後，北愛爾蘭將繼續留在歐盟單一市場，直到英國與歐盟達成新貿易協議。

在強生發表演說前，歐盟執委會發言人表示將會客觀審視這些提議，並稱為了達成有協議脫歐，會仔細思考英國所提之意見，建立合法方案以滿足各方的需求，但必須建立在防止硬邊界、維護全島經濟、維護歐盟市場以及愛爾蘭在其中的地位為基礎。

ING 銀行認為，英國和歐盟在愛爾蘭邊界議題存在巨大分歧，認為雙方在本月達成協議的可能性很小，在未能獲得國會議員批准的情況下，強生可能要求歐盟延長脫歐期限。

愛爾蘭政府則表示，目前尚未接收到強生提交給歐盟的任何方案。