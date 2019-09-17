WTO裁定空巴違法 允許美對歐加課關稅

世界貿易組織 (WTO)週一 (17 日) 裁定，由於歐盟長期違法補貼飛機製造廠空中巴士 (Airbus)，美國將可以對歐洲相關出口商品加課關稅，市場擔憂美國將對歐洲課徵高達 210 億美元的關稅。

消息一出，空巴股價一度下跌至 5.4%，週一股價下跌 3.39%，落在 121.24 美元。

空中巴士股價走勢 (圖片: Investing)

歐盟資助空巴的違約爭議長達近 15 年，最終成為世貿組織裁定美國能對歐洲課徵關稅的最終關鍵，WTO 裁定歐盟非法補貼空巴的舉動，損害其美國競爭對手波音 (BA-US) 的利益。

根據歐盟消息人士指出，WTO 將在月底釋出相關報告，允許美國每年對價值 50 億至 70 億美元的商品加徵新關稅，同時川普也威脅將對 110 億美元美元商品施加關稅壓力，這項決定也加劇了美歐之間的緊張局勢，進一步拖累歐元區經濟。

《彭博社》報導指出，WTO 也正在考慮讓歐盟補貼美國波音，以求公平。

據了解川普最新關稅將會針對對歐洲奢侈品，並將將進一步影響數十億出口至美國的歐洲商品包括酒類、手提包和男士西裝等。

如今 WTO 也允許美國對歐洲實行報復性關稅，市場預估每年歐洲將有 250 億美元的商品會受到川普加徵的關稅影響。

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