美股盤後 — 獵殺 10 月開局血腥 道瓊連兩日狂瀉逾 800 點

美股獵殺 10 月開局血腥，接連公布的關鍵指標不如預期，週二 (1 日) 美國 9 月製造業採購經理人指數創十年新低，週三 (2 日) 9 月「小非農」ADP 就業人數驟降，華爾街拋售潮引爆。

週三 VIX 恐慌指數升逾 10%，道瓊指數暴跌近 500 點，連續兩個交易日狂瀉逾 800 點。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 494.42 點，或 1.86%，收 26078.62 點。

那斯達克指數下跌 123.44 點，或 1.56%，收 7785.25 點。

標普 500 指數下跌 52.64 點，或 1.79%，收 2887.61 點。

費城半導體指數下跌 24.43 點，或 1.58%，收 1519.77 點。

經濟衰退的擔憂情緒籠罩市場，標普 11 大板塊無一倖免全部血染，能源、金融與科技板塊領跌。(圖片：Finviz)

蘋果 (AAPL-US) 領跌尖牙股，跌幅高達 2.51%，市值跌落兆元大關。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.57%；臉書 (FB-US) 下跌 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.33%。

半導體類股災情慘重，科銳 (CREE-US) 大跌 3.56%；安森美 (ON-US) 大跌 3.44%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.70%；微晶片科技 (MCHP-US) 下跌 2.56%；思佳訊 (SWKS-US) 下跌 2.56%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.55%；AMD (AMD-US) 下跌 1.56%。

十年期美債殖利率大跌 2.09%，金融股一片哀號，富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.15%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.11%；摩根史丹利 (MS-US) 下跌 2.79%；高盛 (GS-US) 下跌 2.19%。

美國能源資訊管理局 (EIA) 數據顯示，美原油庫存連續第三週上升，能源股隨油價之走低，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.21%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.22%。

台股 ADR 亦同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.39%。

焦點個股

繼嘉信理財集團 (SCHW-US) 宣布免佣金的線上交易後，同業 TD Ameritrade (AMTD-US) 也宣布更進，兩家企業週三收跌逾 3%。

福特汽車 (F-US) 第三季度美國汽車銷量下降了約 5%，利潤率堪憂，此消息拖累該公司週三股價下滑 3.26%，相關汽車類股同步收低。

華爾街分析

隨著美中貿易戰的不確定性、近期就業和製造業數據不佳、企業獲利下滑、川普彈劾案連帶影響美中談判走向，華爾街經濟衰退恐慌蔓延，週三美股四大指集體跌逾 1%。

美國小非農 ADP 9 月新增就業人數報 13.5 萬人，低於預期的 14 萬人。(圖片：zerohedge)

法國外貿銀行首席市場策略師 David Lafferty 表示：「感覺過去幾天事情一樁接著一樁。週三小非農就業報告表現疲弱，而非完全疲弱，但在前幾天公布的其他糟糕宏觀經濟數據的背景下，情況似乎在不斷惡化。」

Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示，除了昨天的供應管理資料，還有汽車銷售資料比預期糟糕得多，這對消費者的適應力將產生影響。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，如果中國從美國這裡買的少了，美國生產就少了，訂單也少了。這些資料表明，我們並不能倖免於這場貿易爭端，它不僅傷害了我們，也傷害了中國。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三表示，他預測經濟前景非常脆弱，但相信聯準會具有對抗下一次經濟衰退的正確工具，並可能會更積極地加以部署。

華爾街將密切關注週四 (3 日) 服務業 PMI 數據和週五 (4 日) 的非農就業數據。匯豐首席經濟學家 Stefan Schilbe 表示，如果製造業放緩蔓延到服務業，這將給聯準會施加壓力，10 月份將再次降息。