美製造業指數降至10年來新低 新興市場挾兩大優勢支撐成長動能

美國 ISM 製造業指數降至 10 年來新低，連續兩個月處在景氣擴張點 50 之下，透露景氣不確定性隱憂，投顧認為，儘管市場瀰漫不確定氛圍，但仍可鎖定內需與出口競爭兩大優勢，尤其新興市場仍有潛在成長動能可期，建議可鎖定內需消費與具備出口競爭優勢的標的。

美國 9 月製造業指數降至 50 榮枯線以下，重挫市場投資信心美股四大指數更因此同步收黑，但反觀新興市場中包括中國與巴西製造業指數，以及摩根大通全球製造業指數都呈現回升狀態，顯示市場仍有一定的成長動能。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金暨亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，美中貿易情勢反覆，衝擊消費者與企業投資信心，影響消費與投資需求，但全球央行接連吹起量化寬鬆，多少可支撐經濟下檔風險，目前相對看好新興市場成長動能。

富蘭克林證券投顧認為，相較過去多次由成熟國家主導的產業發展循環，現階段擁有高階技術的新興市場企業將有更多的參與空間，尤其看好與本地內需消費相關類股與具備全球出口市場競爭優勢的產業，可望抵禦總體環境不確定性的企業布局。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中貿易戰短期無法落幕讓全球景氣陷入衰退陰霾中，但展望第 4 季，歐美央行不排除繼續降息、中國穩經濟政策持續施放，都將有助支撐經濟動能。

從數據面來看，林雅慧表示，出口價格調整過的台灣出口訂單季增率呈現逐月回升趨勢，根據過往經驗，該數據與全球 PMI 息息相關，因此可預期全球經濟可望落地回升進而帶動市場信心回穩。