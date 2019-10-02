美國務卿蓬佩奧會見義大利總理 關稅議題成焦點

在川普彈劾案調查之際，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 展開了歐洲參訪之行，週二 (1 日) 蓬佩奧在義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 羅馬住處與其會晤時，孔蒂針對美國對義大利食品加徵之新關稅表示，對於正在復甦的義大利經濟將造成重大衝擊。

義大利總理孔蒂擔憂，川普政府針對 75 億美元的歐洲商品加徵關稅，也將對義大利從食品到汽車在內的產品構成打擊，美國將在本月開始徵收這筆關稅，以報復歐盟歐盟長期違法補貼飛機空中巴士 (Airbus)，而歐盟也誓言要對此進行報復。

《彭博社》報導，美國貿易代表 (USTR) 已準備好對歐洲出口美國商品關稅清單，估計高達 250 億美元，其中包括飛機、航太零件、酒、起司及奢侈品等，將從中選擇加徵關稅的項目。

記者遞給美國國務卿蓬佩奧一塊帕馬森起司，暗示關稅將影響義大利食品 (圖片: AFP)

蓬佩奧表示，他不直接負責關稅問題，但補充說道，他能理解孔蒂的擔憂。雙方同時也針對中國、利比亞移民等議題進行討論。蓬佩奧對義大利政府先前曾自願參與中國「一帶一路」的政策表示關切。

蓬佩奧此次歐洲之行恰逢川普的私人律師 Rudy Giuliani 和司法部長 William Barr 都成為眾議院彈劾川普一案質詢的焦點。

彈劾案更在週一 (30 日) 出現新發展，根據相關吹哨者指出，在川普與烏克蘭總統的通話裡，驚見美國國務卿也在通話行列之中。

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