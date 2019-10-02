貴金屬盤後－美 9月 ISM製造業PMI指數慘淡 避險買盤勢漲 黃金回升

黃金週二 (1 日) 大幅收高，殖利率下滑，加上美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 指數創下 2009 年經濟大蕭條以來最低水準，顯示美國經濟趨緩，投資人湧向避險黃金天堂，金價徘徊在 50 日均線下方。



週二 (1 日) 美國公布 9 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.1，高於前月的 50.3，創下近 5 個月來新高，但是另一方面美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 終值則報 47.8，不僅遠低於預期的 50.5，亦低於前月的 49.1，創下 2009 年 6 月來最低水準。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 12.25 美元，或 0.83%，金價以每盎司 1485.15 美元作收。根據 FactSet 數據顯示，週一黃金下跌了 2.2%；9 月金價下跌了 3.7%，但本季度則上漲了 3.4%。

12 月交割的白銀上漲 29 美分，或 1.72%，收於每盎司 17.31 美元。此前週一白銀下跌了 3.7%，創下了自 8 月初以來的首次收盤價 17 美元以下。9 月白銀下跌了 7% 以上，但在本季度上升了 10% 以上。

美債兩年期年殖利率下滑 10 個基點，至 1.55%，創下三周來最低水平，有利黃金上行，市場認為聯準會 (Fed) 在在 7 月和 9 月分別個降息 1 碼後，有望在 10 月再次進行第三回降息，有望提振金價。

然而芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans) 週二表示，預計隨著美國經濟增長和通膨加速，聯準會利率將在未來幾年內小幅上升。

未來展望

芝加哥 RJO 期貨分析師 Eric Sc​​oles 表示：「除非金價漲至 1492 美元以上，否則我仍然認為金價會走低」。

但是，多倫多 TD 證券公司的其他分析師認為，黃金正在回升。根據分析報告顯示，有 43% 機率出現黃金多頭。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示：「黃金對利率前景越來越敏感，當越來越多的美債殖利率跌至零以下時，黃金就會走高。」

分析師 Stephen Innes 在一份每日研究報告中寫道：「超低美債殖利率的情況下，華爾街著名的投資者，包括橋水投資公司的 Ray Dalio 和 Paul Tudor Jones 一直看好黃金。」

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 6.8 美元，或 0.76%，至每盎司 883.2 美元；12 月鈀金下滑 18.8 美元，或 1.14%，報每盎司 1627.1 美元。