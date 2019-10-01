貴金屬盤後－美稱中企撤市消息為假 黃金跌破1500美元 兩月來新低

美元持續走強，殖利率回升，加上美國財政部 28 日否認考慮撤銷中企上市資格，薛若黃金避險需求，黃金期貨週一跌破 1500 美元 (30 日) 收在兩個月來新低位，跌幅超過 2%，本月黃金總計下跌 3.7%，季度跌幅降至 3.4%。

黃金月線走勢 (圖片: MarketWatch)

上週五 (27 日) 多家外媒引述消息人士，川普政府正討論限制美對中國實體的投資，包括讓中企失去在美國證券交易所上市資格、限制美國政府養老基金投資中國，並對美國企業管理的指數納入中國企業設定上限，以保護美國投資者，美股回彈。

ICE 美元指數飆漲至 4 週來新高點 99.113，歐元和英鎊持續走軟。

中東方面，沙國在經國無人機攻擊後快速恢復產量，也使得黃金失序避險買盤的需求。

12 月交割的黃金下跌 27.85 美元，或 1.85%，金價以每盎司 1478.55 美元作收。根據 FactSet 數據顯示，為自 8 月 2 日以來最活躍合約的最低收盤價，金價 9 月累計下跌了 3.7%，但過去三個月中黃金上漲了 3.4%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下跌 62 美分，或 3.5%，收於每盎司 17.08 美元。

此外，貴金屬走軟之際，鈀金逆轉了貴金屬的趨勢。不過儘管汽車業疲軟，但市場憂心供應緊縮，主要用作汽油發動機的減排劑的鈀金，今年以來價格上漲了約 33%，本季度和 9 月上漲了近 9%。

未來展望

證券經紀商 Altavest 合夥人 Michael Armbruster 表示：「美元走強不利於以美金計價的黃金上行」他補充道:「黃金出現看跌走勢，如今跌破 1500 美元，很可能刺激黃金另一陣拋售潮。」

紐約 CPM Group 分析師 Jeffrey Christian 認為，製造業旺盛，投資人紛紛因價格下滑退出避險黃金，轉往鈀金或白銀。「市場鈀金持有人目前仍需觀望價格漲了多少，在決定是否脫手」

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 47.8 美元，或 5.11%，至每盎司 888.9 美元；12 月鈀金下滑美元，或 0.36%，報每盎司 1646.2 美元。