美股早盤 — 道瓊跌逾 170 點！美 9 月 ISM 製造業 PMI 摔至 47.8

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年10月1號22點39分

週二 (1 日) 華爾街進入第四季，華爾街持續關注美中貿易戰發展與川普彈劾案，蘋果、英特爾等科技股早盤領漲，然而，隨後公布美國 9 月 ISM 製造業 PMI 摔至 47.8，連續兩月跌至景氣分水線 50 以下，道瓊應聲下挫逾 170 點。

截至台北時間週二 (1 日) 晚間 10 時 20 分許：

道瓊指數下跌 170.5 點或 0.63%，暫報 26730.5 點

那斯達克下跌 9.07 點或 0.11%，暫報 7990.37 點

標普 500 指數下跌 12.42 點或 0.42%，暫報 2964.37 點

費半指數上漲 10.77 點或 0.69%，暫報 1569.52 點

台積電 ADR 上漲 2.32% 至每股 47.56 美元

十年期美債殖利率下跌 0.027 至殖利率 1.646%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.39% 至每桶 54.27 美元

布蘭特原油上漲 0.69% 至每桶 59.63 美元

黃金上漲 0.68% 至每盎司 1483.25 美元

美元指數上漲 0.06% 至 99.44 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 歐洲市場告捷，第三季荷蘭交車量激增至 7000 多輛，與往年季均 3000 輛相比大幅增加，但市場反應平淡，特斯拉週二 (1 日) 開盤小漲約 0.12%。

美國鋼鐵 (X-US) 週二早盤股價一度飆高逾 9%，隨後壓回至 7% 左右，該公司預期 2023 年之前將以 23 億美元收購阿肯色州的鋼鐵工廠 Big River Steel。

今日關鍵數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.1 ，預測 51.0，前值 51.0。

美國 9 月 ISM 製造業 PMI 報 47.8 ，預測 50.5，前值 49.1。

ISM 製造業 PMI 圖片：Calculated Risk

華爾街分析

研究機構 CFRA 的資料，第四季通常是全年表現最好的一個季度，自二戰以來美股平均上漲 3.8%，78% 的時間都是上漲。

研究機構 CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「我認為 (第四季) 可能會出現出人意料的上升。去年第四季度的大幅下滑是個例外，川普彈劾調查將成為一個好的頭條新聞，但不會影響底線。」

美中貿易談判走向樂觀，兩國貿易代表即將下週於華府進行高層級談判，而美國總統川普彈劾程序即便將進入參議院，川普也不太可能被共和黨控制的機構定罪。

Leuthold Group 首席投資策略師 James Paulsen 認為：「財報季預期將會好轉，會有很多因素在起作用，許多出人意料的經濟增長數據表明，我們目前的經濟成長態勢比今年早些時候要積極得多。」

然而，聯準會 (Fed) 芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans) 週二表示，預計隨著美國經濟增長和通膨加速，聯準會利率將在未來幾年內小幅上升。