WTO下調全球貿易成長預期至10年新低

據報導，世界貿易組織 (WTO) 將今年對全球貿易成長的預測下調至 10 年來的最低水平，並警告表示，若進一步加徵關稅使經濟環境不確定性持續加劇，可能會引發「破壞性的相互指責循環」。

WTO 在週二 (1 日) 發布的一份報告中指出，今年的商品貿易額預期將成長 1.2%，明年將成長 2.7%。相較之下，2018 年成長 3%。

與 4 月份的前景數據相比，WTO 大幅下調了預測。當時預期 2019 年全球貿易將成長 2.6%，明年則成長 3%。該組織也強調了國際貿易如今面臨的風險，主要來自於美國對中國進口商品加徵關稅的威脅，以及可能對歐盟商品徵收新的關稅的可能性。

WTO 下修貿易成長預期 (圖片：彭博社)

WTO 總幹事 Roberto Azevedo 在聲明中表示：「貿易前景的黯淡令人沮喪，但並非出乎意料。貿易衝突加劇了不確定性，導致部分企業推遲了提高生產力的投資。由於企業聘雇與出口商品和服務相關的人員減少，就業機會也因此減少並受到阻礙。」

報告中也列舉了貿易成長所面臨的各種風險，包括貿易緊張局勢加劇、歐盟脫歐相關的不確定性以及發達經濟體貨幣政策立場的轉變。

世貿組織已連續第 3 年降低了對全球貿易增長的預期，世界銀行和國際貨幣基金組織也出現了類似的數據報告。上個月，經濟合作暨發展組織 (OECD) 表示，國際貿易衝突的加劇已導致經濟成長速度跌至十年前金融危機以來的最低水平。

WTO 在報告表示：「數據預估在很大程度上受到不利因素的影響，並受到貿易政策所支配。」

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