全球經濟面臨債務過高的「明斯基時刻」 但對金價而言是利多

黃金近期一直漲勢不止，儘管近期有所停滯，但由於不斷膨脹的全球債務和貨幣政策導致數兆美元的負殖利率債券，黃金可能有望將漲勢擴大至每盎司 1500 美元以上。

對 Sprott Asset Management USA 資深投資組合經理 Trey Reik 來說，目前的經濟狀況具有所謂的「明斯基時刻 (Minsky moment)」的特徵，其中過度槓桿化的投資人被迫出售他們的投資，催生了市場大幅低迷，卻是對黃金最理想的環境。

Reik 在最近的研究報告中表示，「全球資產市場可能最終達到一個臨界點，讓過高債務水平全面壓制正常運作的資本市場，如利率、時間偏好 (time preferences) 和資本形成。」

1996 年 10 月 24 日去世的奧地利經濟學家 Hyman Minsky 相信，金融體系中一段時期的扭曲最終會落得非常糟糕的下場。

曾是 Bard 大學 Levy 經濟學院傑出學者的明斯基在自傳中，將自己的開創性理論描述如下：

「明斯基認為，在長期繁榮時期後，投資人承擔越來越多的風險，直到貸款超過借款人可以從其收入中獲得的回報。當過度負債的投資人被迫出售即使是投機性較低的部位來彌補他們的貸款，市場將螺旋式下跌並產生嚴重的現金需求。這種現象後來被稱為『明斯基時刻』。」

Reik 表示，美國信貸市場債務為 73.1 兆美元，比 2009 年第 1 季增加 33% (下圖顯示債務與國內生產總值的比率約為 347%)：

Reik 認為，聯準會 (Fed) 最近 7 月底的調降利率並預期將繼續降息，這是對央行必須保持低利率否則將承擔債務崩潰風險的默認。

最重要的是，全球約 15 兆元的政府債券現在是負利率，這意味著債務持有人的收益將低於其原始投資。前 Fed 主席格林斯潘認為美國政府債券殖利率沒有理由不能加入大部分發達國家的零利率世界。

經過十多年透過非正統貨幣政策來提振歐洲和亞洲部分地區頑固的低通膨和貧困成長後，這種負殖利率動力益加強大。

他寫道：「我們認為，黃金的前景與市場共識將不可分割地聯繫在一起，也就是全球利率不僅不會上升，而且還必須繼續下降，以防止日益崛起的債務金字塔倒塌。」

根據最活躍的期貨合約計算，黃金價格 8 月上漲 4.9%，今年以來上漲 17.7%，而以金礦為主的 ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX-US) 本月以來已攀升 7.7%，今年以來則上漲 35%。