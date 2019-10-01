專家：坐穩了 美股歷年最動盪的10月份已到來！

9 月份中美貿易緊張情勢持續，加上美國總統川普的彈劾調查風暴，美國股市卻逆勢上漲了 1.7%，表現可圈可點。不過，分析師提醒，10 月份可能完全不同了。

根據 Macro Risk Advisors 的數據顯示，10 月份是美國股市歷年來最動盪的月份，衡量投資者風險情緒 VIX 通常在 10 月份達到年內高峰。統計過去 30 年，VIX 在 10 月份表現，較平均值高了 21 點。

1990 年 - 2018 年 VIX 按月統計 (來源: CNBC)

此外，分析師也指出，往年 9 月分都是美股表現最差的月份，然而，今年在中美貿易紛擾之下，9 月意外的上漲，可能意味接下來的上漲動能逐漸消退。

LPL Financia l 資深市場分析師 Ryan Detrick 表示：「9 月份股市波動度減少了，但市場不會一直風平浪靜的，我們今天已經看過太多次了」。

10 月份不乏許多讓市場震盪的催化劑，包括：備受期待的中美貿易談判將在 10 月 10 日於華盛頓舉行，第三季的企業財報即將出爐，以及川普彈劾調查的後續發展。

根據 Macro Risk Advisors 統計，過去 30 年裡，S&P500 大公司中多達 190 多家的企業，在 10 月股價單日都出現超過 1% 的震盪，是所有月份當中最多的。

貿易緊張局勢仍是市場最大的憂慮。Morgan Stanley 美國公共政策長 Michael Zezas 認為：「我們更加確信，兩國的貿易戰不會停止。中期的貿易戰將會持續升級，意味著任何延後獲暫緩的宣布行動，都只是暫時性的」。

分析師 Ryan Detrick 表示，歷史上，10 月的確是波動很大的月份，今年 10 月，市場所有人都對潛在的貿易相關新聞高度敏感。

根據 Bespoke Investment Group 統計，1983 年以來，S&P500 10 月的波動度為最高，不過股價在月初與月中動盪之後，月底的走勢通常出現正報酬，平均報酬率為 1.89%。