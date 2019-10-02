【馮冠華專欄】慘不忍睹的香港10月1日

10 月 2 日 - 不作推介

1）週一港股市況總結：恆指週一先低後高，探底回升。指數低開 111 點後，最多曾下跌 169 點，低見 25786 點。及後跌幅續漸收窄，很快又轉跌為升，更一度錄得逾 200 點升幅，最終以 26092 點收盤，上升 137 點。成交金額按日上升 38% 至 733 億。港股通南下繼續關閉，滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 6.3 億。藍籌 34 升 14 跌 2 持平。



板塊方面，石油、內房及中資電訊表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面沒有變化，熊證在 26400-26449，牛證在 25700-25749。恆指期貨夜市收報 25983 點，下跌 59 點，低水 109 點。港股 ADR 下跌 302 點，相等於恆指 25790 點。

簡評：由於美方已否認阻止中國公司在美上市的傳聞，加上中國 9 月 PMI 數據優於預期，筆者預期的屠牛，在週一的港股並沒有發生。相反，港股能背馳 A 股而探底回升，表現算是不俗。筆者認為，這或許和季結的粉飾櫥窗及挾空活動有關，談不上是確認見底的訊號。

筆者在週一早報曾指，國慶日有可能是整個香港社運的拐點，不幸的是；事態似會急轉惡化，因終於有警員真槍實彈的打中了一個暴力示威者。誰對誰錯，筆者的觀點並沒有參考價值，但肯定的是，反對派仇警的情緒會變本加厲，社會更加混亂看似必然。



另外，昨天在香港所發生的一切，除了上述的開槍事件，其他的也可用慘不忍睹來形容；商戶商場關門、多個親中集團及政府設施被大肆破壞 ，40 多個港鐵車站封閉、警民衝突處處、汽油彈如雨後春筍，甚至腐蝕液體也大派用場。這一切，相對習主席在國慶演講中提及的，「保持香港長期繁榮穩定」，只可説落差越來越大啊！

週一屠牛不成，不代表威脅已解除；遇上昨天本地示威者給予的賀壽禮，今天恆指應難逃一劫。執筆時美股也因 ISM 數據大幅差於預期而下挫，這樣的環境，請容許筆者今天繼續不作任何推介吧！

2）週一盤前公佈的中國數據：中國內地 9 月官方製造業採購經理人指數（PMI）回升至 49.8，勝於預期的 49.6，但卻是該指數連續第 5 個月處在擴張線下方。9 月非製造業 PMI 回落至 53.7，遜於預期值。

3）澳門博彩監察協調局公布，9 月份博彩毛收入 220.79 億澳門元，按年升 0.6%。（低於預期的約 2%）今年 1 至 9 月累計博彩毛收入 2,202.97 億澳門元，按年跌 1.7%。（東方日報）

4）美股週一及週二市況總結：美國官員否認阻止中國公司在美上市，加上蘋果 iPhone 銷售獲大行唱好，美股三大指數週一反彈，當中道指上升 96 點或 0.36%，標指和納指則分別上升 0.5% 及 0.75%。至於週二，受低於預期的 9 月 ISM 製造業 PMI 數據影響（為 47.8 並錄得 2009 年 6 月以來最低水平），美股三大指數下挫，當中道指下跌 344 點或 1.28%，標指和納指則分別下跌 1.23% 及 1.13%。十年期債息報 1.635%，美滙指數在 99.17，紐約期油最新報 53.96 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：SOHO 中國 (410) 公布，以初始代價 7.61 億元（人民幣，下同），出售一批停車位。集團預期，出售事項錄得毛利潤 2.53 億元，擬將所得款項淨額用作一般營運資金。

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