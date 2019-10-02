油田遇襲事件衝擊 彭博：OPEC原油產量觸及16年低點

上個月沙烏地阿拉伯油田遇襲事件導致該國原油產量大大減半，石油輸出國家組織 (OPEC) 原油供應量觸及 16 年來低點。

彭博根據船舶追蹤數據、以及 Rystad Energy、JBC Energy GmbH 等研調單位進行統計，OPEC 產油國每日供應量暴跌 159 萬桶，至 2832 萬桶，創下 2002 年委內瑞拉罷工事件後最低原油產量。全國性罷工在當時重創委內瑞拉經濟。

上月 14 日，沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 兩處石油設施遭到無人機攻擊，影響該國 5 成原油生產，以及全球約 5% 石油供應，創下彭博有紀錄以來最大單月跌幅。

事後，沙國阿美公司公司在修復基礎設施方面展現驚人進展。該公司貿易部門高管表示，截至 9 月 25 日，該公司日產量已恢復至 990 萬桶，相較於遇襲後的 836 萬桶已有所回復。

不過，彭博調查顯示，沙國上月平均產量為 2010 年來最低，而 OPEC 整體的平均產量為 2009 年來最低，當時正處於金融危機，該組織為支撐油價而實行產量削減政策。

襲擊發生前，全球油價正遭受美國頁岩油產能開出，以及經濟趨緩導致原油需求下滑的雙面夾擊。OPEC 透過削減產量來應對市場供過於求的情形，襲擊事件在短期內幫助收緊全球原油市場。

根據 investing.com 報價，截至今 (1 日) 晚 11 時許，布蘭特原油期貨微幅上漲 0.62%，報每桶 59.62 美元。

圖: Investing.com

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