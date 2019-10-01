能源盤後—沙國產能完全恢復 歐、中經濟數據黯淡 原油下挫

週一 (30 日) 交易，報導稱沙國的產能已經自 9 月初遭攻擊後完全恢復，原油期貨價格大跌，WTI 原油期貨下降至一個月以來最低收盤價。

外媒報導，阿美貿易公司 (Aramco Trading) 執行長 Ibrahim al-Buainain 表示，國營的 Saudi Aramco 在 9 月 25 日已經完全恢復產能，回到 9 月 14 日沙國重要原油加工廠遭攻擊前的產能水準。根據報導，當媒體發問產能是否達 990 萬桶 / 日時，al-Buainain 回答「產能恢復至『目標水準』，甚至『略高一點』。」

沙國先前遭無人機襲擊重要原油加工廠與油田，造成沙國損失產能 500 萬桶 / 日以上，《華爾街日報》週一報導，沙國石油官員和顧問上週曾表示，阿美公司的產量已經恢復至 980 萬桶 / 日，這已與無人機攻擊前的產量水準相去無幾。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，Al-Buainain 針對沙國原油產量和產能的評論無疑是今日利空催化劑，使價格疲弱，上週跌勢的主力就係因市場預期產量恢復速度將較最初預估時間還快速，現在產能完全恢復的消息「證實了這些預期，也導致了市場繼續拋售。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.84 美元或 3.3%，收每桶 54.07 美元，為最前月契約 9 月 3 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.13 美元或 1.8%，收每桶 60.78 美元，為最前月契約 9 月 13 日以來最低收盤價。此契約於今日收盤後到期。

以最前月契約計算，WTI 原油期貨價格本月下跌 1.9%、本季收低 7.5%；Brent 原油期貨價格本月上升 0.6%，但本季收低 8.7%。

Richey 認為，原油週一走跌的因素也包括月末和季末的結算統計。

週一市場焦點又返回能源需求前景。TFS Energy 分析師報告指出，「由於中國和歐洲的經濟數據令人失望，有關全球石油和燃料需求放緩的擔憂持續令市場承壓，且上週沙國宣布與葉門停火 (包含伊朗支持的 Houthi 反叛軍控制的地區) 似乎也成了市場額外的拋售壓力。」

然而，他們認為原油價格下行空間可能受限，因為「產油國減產、委內瑞拉和伊朗出口下降，中美貿易談判進展不明確、波灣供應中斷風險等，可能是未來幾週油價的支撐力。」

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 1.6049 美元，本月跌幅 0.5%、本季下跌 17%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.9056 美元，本月漲幅 4%，但本季下跌 2%。

10 月交割的汽油期貨和熱燃油期貨契約均於今日收盤後到期。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.1%，收每百萬 Btu 2.33 美元，本月漲幅 2%、第三季升幅 1%。

然而，天然氣期貨價格已經連續 10 日收低，根據道瓊市場數據，上一回連續下跌 10 日是 2001 年 8 月的事。