能源盤後—伊朗向美遞橄欖枝 沙國復原有進展 全球能源需求前景陰霾 原油收一週低點

週二 (24 日) 交易，跡象顯示沙國原油加工廠的重建工作已有進展，加上全球需求景象令人擔憂，壓迫原油價格收低。

另外，外媒報導，伊朗總統 Hassan Rouhani 週二表示，如果美國取消對伊朗的製裁，他願意討論小幅改變 2015 核子協議的可能性，此消息也增加原油下行力道。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「Rouhani 的評論像是主動向美國遞橄欖枝。制裁壓垮伊朗經濟，這週我們也看到更多歐洲國家將沙國遇襲的罪魁禍首指向伊朗，如果伊朗持續失去歐洲的支持，他們恐怕得做出選擇，看是要持續激化局面，或者藉由小幅改變 2015 核協來安撫川普。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.35 美元或 2.3%，收每桶 57.29 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.67 美元或 2.6%，收每桶 63.10 美元。

根據道瓊市場數據，這兩種基準原油期貨價格均收 9 月 13 日以來最低價。

美國川普總統在聯合國發表談話時，油價跌至盤中低點。當時川普對中國施加壓力，提到所有國家都有責任對伊朗採取行動。

Moya 表示，「大宗商品對川普的訊息反應沒有那麼大，因為他主要重申了他對中國和伊朗大部分的政策。」

沙國原油加工廠重建工作

交易者也同樣衡量沙國原油加工廠重建工作錯綜的消息。路透社週一報導援引不明消息來源，稱沙國已經重建 75% 以上原油產量，預計下週稍早產量就能完全恢復。然而，同樣週一，華爾街日報報導，阿美石油公司 (Aramco) 需要耗費數月才能完全恢復運營。

分析師表示，市場可能會質疑沙國原油產量快速復原的說法，理由是阿美石油公司正準備進行 IPO。

與此同時，IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，歐盟和中國最近發布令人失望的數據，因此市場預期經濟成長放緩，這一點是主要驅動力，再加上沙國的供應預計也將持續不間斷。

歐元區週一公布 9 月份製造業 PMI 自前月的 47 下降至 45.6，觸及 83 個月低點。

美國週二數據顯示，消費者信心指數 9 月份自前月的 134.2 下降至 125.1，觸及 3 個月低點。

庫存報告

交易者等待美國原油供應報告，包括 API 週二的報告以及 EIA 週三早上的數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 9 月 20 日止的一週，美國原油庫存下降 19 萬桶、汽油庫存增加 300 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 60 萬桶。

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