能源盤後—美製造業活動10年來最萎靡、厄瓜多擬脫離OPEC 原油走低

週二 (1 日) 交易，原油期貨收低，係因數據顯示， 美國製造業活動下降至 10 年來最低水平，引起市場擔憂能源需求放緩的情形。此外，厄瓜多計畫離開 OPEC，市場猜測厄瓜多可能增加更多石油到全球市場。

為了提高營收，厄瓜多表示將於 2020 年 1 月 1 日離開 OPEC。根據 OPEC，去年厄瓜多原油產量為 517200 萬桶 / 日，出口量為 371200 萬桶 / 日。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，厄瓜多的產量不多，「但他們不想要被 OPEC 減產協議束縛。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 45 美分或 0.8%，收每桶 53.62 美元，為最前月契約 8 月 8 日以來最低收盤價，連續 6 日收低，也是自去年 11 月 13 日以降最長跌勢。(當時為連續 12 日收低)

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 36 美分或 0.6%，收每桶 58.89 美元。

以最前月契約計算，WTI 原油期貨價格本月下跌 1.9%、本季收低 7.5%；Brent 原油期貨價格本月上升 0.6%，但本季收低 8.7%。

在厄瓜多宣布消息前，原油價格已經走跌。美國供應管理協會 (ISM) 週二公布，上個月製造業指數自 49.1% 下降至 47.8%，觸及 2009 年 6 月以來最低水準，時年正是經濟大衰退剛結束之際。

Zahir 指出，製造業顯然對原油需求造成衝擊，引發了去風險化的情緒，讓美股基準指數和石油均走低。

「中東沒有進一步事件發生，這已經讓地緣政治風險對能源的溢價下降了一些，接下來最大因素仍是中美貿易談判，倘若結果是負面的，產生了更多關稅，我們就會在邁向年底這段時間看到去化風險的姿態。」

市場供應狀況

週二稍早，由於近期月度報告顯示 OPEC 產量下降，曾一度支撐早盤油價上升。

路透調查月報顯示，9 月份 OPEC 成員產量 2890 萬桶 / 日，較前月下降 75 萬桶 / 日，且觸及 2011 年來最低水準。

路透報告也顯示，俄國為首的非 OPEC 成員 9 月份產量下降至 1124 萬桶 / 日，自前月 1129 萬桶 / 日的水準下降。

與此同時，EIA 數據報告顯示，美國 7 月份原油產量下降 27600 桶 / 日，達 1181 萬桶 / 日。

FXTM 市場分析師 Han Tan 在市場更新報告中指出，因為 OPEC + 維持現有的減產模式，全球貿易緊張局勢持續推動原油情緒。然而，「即使投資者對地緣政治風險突然激烈，可能造成全球石油供應緊繃，但除非有充分的理由使全球需求在 2020 年出現大幅反彈，否則石油的上漲空間恐將有限。」

API 和 EIA 週二稍晚和週三早上將公布上週原油庫存數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 9 月 27 日止的一週原油庫存增加 130 萬桶、汽油庫存增加 30.8 萬桶、蒸餾油庫存下降 220 萬桶。

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