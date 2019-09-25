原油產能恢復進度超前 沙烏地阿美將於下個月宣布IPO計劃

《彭博社》引述知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco，簡稱：沙烏地阿美) 正計劃於 10 月正式 IPO 上市。有消息指出，該公司最快會在 11 月份於沙烏地證券交易所掛牌，但確切的時間表仍未定。

消息指出，沙烏地阿美擬在 10 月 20 日左右公布上市的計畫，但最終的時間表和相關細節將取決於市況和投資者需求。同時該公司也計劃在下月正式宣布首次公開募股。一名知情人士說，儘管時間表尚未確定，但上市的時間最早可能是在 11 月。

在無人機襲擊事件發生後，沙烏地阿拉伯誓言要在本月底將石油生產恢復到滿負荷狀態，而知情人士表示，沙烏地阿美已提前恢復原油產能，該公司的生產能力現在超過每日 1100 萬桶，恢復時間比設定的最後期限要快一周左右，該公司的目標是到 11 月恢復至每日 1200 萬桶的正常產能水平。

不過，能源研究公司 Rystad Energy 表示：「沙烏地原油產量在 9 月份全面恢復的想法過於樂觀。沙烏地原油很可能在整個 10 月份都受到衝擊。」

在先前，沙烏地官員和石油承包公司曾表示，沙烏地阿美與設備製造商和服務提供商已進入緊急情況，以高價採購零組件和維修服務，試圖讓沙烏地最大的石油加工設施從破壞中迅速恢復。報導中表示，要完全恢復還需幾個月的時間，不太可能是該公司先前承諾的 10 週內。

另一方面，沙烏地阿美預計在 2020 年，全球石油需求或將增至每日 100 萬桶，但是，如果全球出現經濟衰退，該年度的石油需求可能只會增至每日 70 萬桶。

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