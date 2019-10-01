華為新機nova 5T內建GMS 三大電信本周開賣

華為今 (1) 日宣布新機 nova 5T 將在 10 月 5 日台灣上市，除搭載自家麒麟 980 晶片、共 5 顆鏡頭外，在內建仍有 Google 服務下，將同步在中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 等 3 大電信通路上架。

台廠供應鏈包括晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、面板驅動 IC 聯詠 (3034-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技 (3042-TW) 等，營運都可望受惠。

華為日前發表 5G 新機 Mate 30 系列，由於無預裝 Google 行動服務 (GMS)，在海外銷售受阻，台灣電信業日前也指出，目前供應的機種皆內建 GMS，市場認為，華為新機 nova 5T 同樣支援 GMS，是電信業願意上架的原因之一。

nova 5T 規格方面，搭載自家 7 奈米製程麒麟 980 晶片，共有 4 顆 4800 萬 AI 四主鏡頭，分別為高畫質、超廣角、景深及微距，前鏡頭則為 3200 萬畫素，且有人像超級夜景模式，另包括 22.5W 快充，30 分鐘即可充電 50%。

另外，華為指出，4 月發布的旗艦手機 HUAWEI P30 系列，全球銷售量已突破 1650 萬支，比前一代 P20 系列同期相比成長 53%，而 10 月 9 日也將再推出 P30 Pro 兩款新色，分別為嫣紫色與珠光貝母色，預期能再帶動新一波買氣。