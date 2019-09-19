〈華為發表5G手機〉華為最強5G手機Mate 30登場！兩側無邊框、電影級四鏡頭

華為在週四 (19 日) 晚間在德國慕尼黑發表了最新華為旗艦新品 Mate30 系列，是在美國祭出禁令後，首度發表新機，華為 Mate 30 售價為 799 歐元 (約合新台幣 27440 元)，Mate 30 Pro 售價為 1099 歐元 (約合新台幣 37730 元)，Mate 30 Pro 5G 版售價則為 1199 歐元 (約合新台幣 41160 元)。

華為消費者業務 CEO 余承東在大會上介紹表示，華為新推出的 Mate 30 設計，以超跑車燈為發想，使用了不少環形元素。顏色方面，冷色調為主，有星河銀、羅蘭紫，翡冷翠以及經典亮黑色，除此之外，還推出除了玻璃材質之外的新皮質機種，丹霞橙和青山黛，有著有皮質的彈性。

華為 Mate30 採用 6.62 吋 OLED 全螢幕，華為 Mate 30 Pro 則採用 6.53 吋 OLED 近乎無兩側邊框的設計，螢幕彎曲角度達 88 度。有鑑於這樣的邊框設計，華為也改採側面螢幕觸控的虛擬音量按鍵。螢幕下方則有指紋辨識設計。

圖片：華為

新款手機背面配有徠卡認證的電影級四鏡頭相機，有著 4000 萬畫素電影鏡頭、4000 萬畫素超感光鏡頭、800 萬畫素的長焦相機和一個 3D 深度感測相機，前鏡頭則加入 3D 深度感測鏡頭，支援 3D 臉部辨識，

該款手機配備 4,500mAh 電池，支援 27W 無線快速充電和 40W 有線快充。

圖片：華為

華為 Mate 30 系列搭載 EMUI 10 系統，採用全新 UX 設計，可以隔空操作上下滑動、截取螢幕畫面等，並採用 Kirin 990 處理器，搭配 NPU 雙核加上微核的架構，有更高的 AI 效能，對於拍照、錄影以及手機性能皆有提升。

5G 方面，新版本的 Kirin 990 5G 還將處理器以及 5G 基帶合二為一，降低功耗以及發熱。Mate 30 系列 5G 手機支持 N79，N78，N77，N41，N38，N27，N3 及 N1 多個頻段，相較三星的 Galaxy Note 10 + 5G 手機支持的頻段還多，而蘋果的 iPhone 11 則完全不支援 5G 連網。

此外，華為 Mate 30 系列 5G 手機也支持 5G + 4G 雙卡雙待。Mate 30 系列手機也是目前唯一的 5G SoC 手機，同時也支持 NSA，SA 兩種組網方式。

華為 Mate 30 售價 799 歐元 (約合新台幣 27440 元)，Mate 30 Pro 售價 1099 歐元 (約合新台幣 37730 元)，Mate 30 Pro 5G 版售價則為 1199 歐元 (約合新台幣 41160 元)。