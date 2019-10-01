〈車市〉9月前十大車商僅一半成長 衰退者罕見多是進口車

9 月車市買氣轉強，新車掛牌規模達 32854 台，月增 37.1%、年增 6.7%，其中，比起去年同期，三大國產車商均見成長，尤其和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 增幅較大達 43.3%；而前十大車商中，還有 Ford、LEXUS 增幅分別達 51.4%、21.1% 表現最佳，但仍有一半的車商衰退，且多以進口車品牌為主。就前三季來看，總車市規模來到 312167 台，年減 3.1%。

和泰車總經理蘇純興認為，進口車市占率「應該快到頂了」，認為在休旅車當道的市況下，若國產休旅車款若持續增加，就能再搶食進口車的市占率。

9 月車市表現中，和泰車還是大贏家，旗下品牌成長幅度仍高居前段班，TOYOTA 9 月銷量 8678 台，年增 43%，光是有「神車」之稱的 Altis 就銷出 2564 台，占品牌比重近 30%，而進口休旅車款 RAV4 賣出 2082 台，也占品牌比重約 24%。

LEXUS 9 月銷量 1388 台，年增 39.8%，主要是因入主門檻相對 RX 相對低的 NX 單月熱銷 620 台，UX 則有 274 台。顯然，TOYOTA 和 LEXUS 此四大車款已是推升和泰車銷量的重要動能。

銷售排名第二的是中華 (2204-TW) 三菱達 3793 台，月增 100.5%、年增 4.1%；裕日車 (2227-TW)Nissan(含 INFINITI) 為 2978 台，月增 38.4%、年增 15.6%。

中華車主要是受惠商用車的銷售，ZINGER 賣近 496 台、Delica 賣 821 台，Veryca 則是熱賣 1419 台，三款車占了中華三菱銷量高達 91.8%，隨著 ZINGER 全新改款上市，目標月銷量上看 700 台，為品牌再添新成長動能。

而裕日車 (2227-TW) 靠著 Tiida 和 Livina 合計賣 1069 台，以及 KICKS 單一車款熱銷 1062 台，也穩住了買氣。

就前三季來看，前 10 大車商僅三家成長，分別為 TOYOTA(含 LEXUS) 新車掛牌數達 99744 台，年增幅 11.3%，市占率 32%，Nissan(含 INFINITI)26883 台，年增 4.6%，而 Ford 為 14667 台，年增 15.6%，反觀其他均衰退。

即便是進口豪華車熱門品牌雙 B 買氣也平平，前三季台灣賓士新車掛牌 20931 台，年減 4.5%，BMW 11798 台，年減 0.9%。

而進口車商中的 Volkswagen 台灣福斯，前三季銷售 10888 台，年減 10.3%，MAZDA 10539 台，年減 37.3%。