美制裁伊朗燒到「中遠海能」 中東油輪運費飆漲約2成

美國宣布最新伊朗相關制裁實體名單，中遠海能子公司名列其中，導致母公司中遠海能 A、H 股雙雙大跌，昨 (30) 日中遠海能 A 股高掛 23 萬張賣單跌停鎖死，收報人民幣 6.72 元；而中遠海能 H 股則是崩跌 21.14%，收報 3.47 港元，創近五年以來新低。

資料來源: investing.com, 中遠海能股價日線走勢

由於 29 日晚間，中遠海能發布公告指出，其全資子公司大連中遠海運油品運輸公司，已被美國財政部海外資產辦公室列入最新伊朗相關制裁實體名單內。

美國以違反禁令運送伊朗石油為由，對中國國營企業中遠海運集團旗下兩個子公司，及另外幾家公司遭控違反制裁規定進行制裁。

美國甚至還警告全球各地的港口和貿易商不要再與這些中國船隻做生意。目前許多歐洲船商已表示，將會遵守美國制裁，尤其目前美國已經躍居世界主要石油生產國。

同時，該制裁消息一出後受到市場相當大的關注，由於中國船隻被制裁，全球航運經紀商接到大量石油貿易商要求更換船隻的電話，這些貿易商們的說法口徑一致，就是要求經紀商立即幫忙尋找一艘「中遠以外的任何船隻」。

而油輪能立即供應的數量有限，因此帶動從中東運送原油至亞洲的運費跳漲近兩成。市場初估被禁的大連中遠旗下有約 50 艘油輪。

此外其母公司中遠海運集團也是世界最大的船商之一，經營千多艘各類船隻，在中國一帶一路政策中也扮演著相當重要的角色。

雖然中遠海運本身並不在制裁清單上，但已有消息指出，目前中遠已向中國政府求援，希望能將此事件納入即將到來的美中貿易談判中。

而中國外交部發言人耿爽及時對此制裁進行回應，表達中國對此強烈不滿。指出這是美國實施單邊制裁和所謂的長臂管轄，是美國依據其國內法，肆意打壓中國企業的霸凌行徑。

除了影響運費外，中國華泰金融控股更表示，根據制裁法案，所有美國公民和實體企業禁止與制裁名單上的公司進行交易，當然包含美國銀行業也不得向這些公司提供外匯、銀行交易和貸款等服務。

即使中遠海能在美國市場的業務比重不高，但受到銀行及和保險體系的封鎖會大大影響其在中東市場的經營。