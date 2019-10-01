A股擴大納入因子效應 9月北向資金流入創新高

9 月份 A 股北向資金淨流入額約達人民幣 647 億元，刷新歷史單月最大淨流入金額。同時 2019 年以來北向資金的淨流入也達到人民幣 1862 億元。

表: 鉅亨網編製

而整個 9 月，共 20 個交易日中，北向資金僅有 3 個交易日出現淨流出，合計淨流出人民幣 26.85 億元。此外，北上資金目前持股以消費和金融產業為主。9 月份，北上資金加碼 932 家企業，減碼 329 家。

其中，北上資金加碼市值最高的 10 家上市公司中，有一半是金融股；而減碼市值最高的 10 家上市公司中，以消費類股為主。

而 9 月 23 日，標普道瓊、富時羅素兩大國際指數同步擴大納入 A 股，意味著追蹤這兩大指數的被動資金要在前一個交易日，即 9 月 20 日收盤前完成建立部位。

受此影響，9 月 20 日北向資金大幅淨流入人民幣 148.62 億元，創下 2018 年 11 月 3 日以來新高，也是史上第二高，尾盤集合競價時段更是一度淨流入逾人民幣 300 億元。

根據 Wind 資料顯示，近一個月來，北向資金最青睞的兩檔個股均為銀行股，一是平安銀行，另一是招商銀行，近一月來資金淨流入分別為人民幣 46.41 億元和人民幣 37.9 億元。

而排名第三的是格力電器，淨流入人民幣 33.41 億元。至於中國平安的淨流入金額也逾人民幣 30 億元，達人民幣 30.68 億元。

由於近一月來北向資金淨流入額遠大於淨流出額，因此在淨流出額榜單上，只兩檔個股的淨流出額超過人民幣 10 億元，均為消費股，分別是伊利股份及股王貴州茅臺，淨流出額分別達人民幣 13.81 億元和人民幣 10.69 億元。

A 股後市怎麼看？

中國星石投資認為，在中國國慶長假後，短期市場受情緒面等多種因素的影響較大，走勢不易判斷。但是，下半年以來 A 股出現反彈，要延續這波走勢未來還是需要企業業績的配合。

而在中國國慶之後 A 股上市公司將面臨第三季季報公布期，因此有實際業績支撐的優質公司會相對強勢。

該機構認為，中國國慶後 A 股投資需要關注以下幾個方面：第三季企業公布業績情況；豬肉價格的控制和通膨走勢，及北向資金的走勢等。