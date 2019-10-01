短天期日債買氣疲弱 10y2y日債殖利率曲線也出現倒掛

市場對日本央行 (BOJ) 和退休基金 (GPIF) 將削減日債購買量的擔憂下，日本債券近日買氣疲軟，10 年期公債期貨價格創下 2016 年以來最大跌幅、債券殖利率急升，10 年期和 2 年期公債殖利率曲線出現倒掛。

日本 10 年期公債殖利率週二 (1 日) 急升至 -0.155%，落入日本央行的目標區間 -0.2% 至 0.2%，2 年期公債殖率來到 -0.285%，兩者殖利率曲線出現倒掛，而日債價格的下跌，也引發了保證金追繳令齊發。

彭博巴克萊指數顯示，日本主權債券 9 月跌幅 1.1％，為 4 月以來首次月度下跌，並創下近 3 年來最大跌幅。

日本央行此前週一 (30 日) 表示，該行在 10 月可能調整購買公債操作模式，減少購買 25 年期以上的長債、轉而增加購買短債，希望讓殖利率曲線更加陡峭，預示著日本央行 10 月底可能降息，受此影響，週一 (30 日) 日債拍賣的超額認購率，是創下 2016 年以來新低。

三井住友信託資產管理公司資深經濟學家直久保尚夫表示，日本央行昨天公佈的十月市場操作計畫，是本次債券拍賣買氣疲弱的主要原因，同時反映出投資人的過度擔憂。

日本政府養老金投資基金 (GPIF) 週二 (1 日) 發佈聲明表示，為有效提高對外國債券的投資，而從 GPIF 3 月底的資產規模來看，GPIF 投資組合估將釋放出 1.3 兆日圓的空間來購買外國債券。

同時據日本央行週二 (1 日) 釋出的短觀調查顯示，7 至 9 月日本大型製造業企業信心降至六年低點，反映美中貿易戰對日本出口導向型經濟的拖累，同時製造業信心疲軟，也使得原先日本央行強調穩健內需將抵銷全球成長放緩的影響，需要祭出更多貨幣政策以支撐經濟。

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