亞洲美元債多頭再吹集結號 湧向投資級債券

在美中貿易緊張局勢下，市場情緒偏好避險，投資人尋求資金避風港，使得近期亞洲地區的美元債券買氣大增，並偏好投資級債券。

彭博社的數據顯示，亞洲 (日本以外) 地區的美元債券八月申購量約 100 億美元，創下今年新低後，九月快速反彈至 320 億美元，其中高評等投資級債券申購量升至三個月來的高點，比重達 67%，創今年以來比重新高。

亞洲 (除日本外) 美元債券發行量九月快速反彈。(來源：Bloomberg)

全球央行相繼採行寬鬆政策以及貿易戰的不確定性使投資人更加謹慎，安本標準投資亞洲和澳洲公司債主管 Paul Lukaszewski 表示，亞洲企業的基本面仍然堅穩，相對於美國及歐洲的負收益率而言，亞洲企業發行的美元債券格外具吸引力。

9 月亞洲 (日本除外) 美元債券的買盤捲土重來，巴克萊報告中引用 EPFR 的數據指出，新興市場債券基金已連續五周出現資金淨流入，強勢貨幣基金是主要受益者。

亞洲債券走過長達一年的漲勢，但在八月失利，投資人轉而採取更加保守的態度來承受風險，九月投資級債券的需求增加 5.7 倍，而垃圾級債券的需求則增加 4.2 倍。

聯博亞太區固定收益主管 Jenny Zeng 表示，今年以來，投資人在亞洲美元債券市場的獲利可觀，但信貸收益率曲線正在升高，預期年底前投資人將更加保守。

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