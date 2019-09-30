〈房產〉永慶統計：9月全台房市交易年增14% 高雄年增23%

連鎖房仲永慶房產統計全台門市交易狀況顯示，全台 9 月門市交易量較 8 月微增 2%，年增 14%，其中北市月增 3%、年增 12%，高雄市也月增 5%、年增 23%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，買賣雙方對價格認知有所落差，造成 9 月交易量難有突破。

就全台主要都會區 9 月交易量而言，永慶房產集團研展中心統計，9 月整體較上個月增加 2%，北市增 3%，新北減 4%，桃園減 4%，新竹縣市增 10%、台中增 4%，台南與高雄則分別減少 6% 與月增 5%。

與去年同月相比，謝志傑表示，永慶全台門市交易量增加 14%，北市增加 12%，新北增加 8%，桃園增加 18%，新竹縣市增加 24%，台中增加 3%，台南與高雄則分別增加 18% 與 23%。

謝志傑指出，根據永慶房產第 4 季網路民調分析顯示，全台消費者看漲與看跌房價的比例同時上升，消費者看法多空分歧，但整體仍屬橫盤整理格局，9 月交易量雖較 8 月微增，但 8 月是傳統淡季，交易量基期較低，故 9 月交易量回升，僅屬回歸基本面。

謝志傑分析，在全球經濟成長趨緩下，買方看壞未來景氣，且總統選戰越趨激烈，買方拉長購屋猶豫期，並減少追價購屋意願，而賣方則因台商回流、利率維持低檔等利多，看好房市前景，因此不願讓利售屋，在買賣雙方對於價格認知有所落差前提下，9 月房市交易量難突破。

永慶指出，貿易戰震盪，全球經濟不確定性仍高，OECD 下修今年全球經濟成長率至 2.9%，為 2008 年金融風暴以來最低，然而，國內景氣受到轉單效應及台商回流影響，經濟數據表現相較周邊國家亮眼，央行上調我國今年經濟成長率至 2.4%，在多空消息交錯的情況下，民眾對於房價走勢的看法呈現多空分歧，使買賣雙方價格認知差距逐漸擴大。