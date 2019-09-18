〈房仲最新調查〉近5成民眾認為 貿易戰影響購屋意願

根據連鎖房仲業者最新的調查結果顯示，美中貿易戰已持續一年多，但近期衝突升級，有 49% 的受訪網路會員認為，購屋意願受到影響，較上季多出 8 個百分點，與今年第 1 季維持相同水準。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，本次調查結果顯示，貿易戰影響購屋意願，本次調查結果顯示，58% 消費者認為， 2020 年下半年之後才是購屋好時機，而僅有 20% 受訪者看好今年下半年適合購屋。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2019 年全球經濟面臨逆風，尤其是貿易戰愈演愈烈，甚至擴大成貨幣戰與科技戰，衝擊全球經濟成長，加上總統大選干擾，部分民眾購屋態度轉趨保守觀望。

不過，葉凌棋也認為，全台房市經歷 3-4 年修正，房價處盤整期，讓自住首購、換屋甚至是置產族群等剛性需求出籠，加上低利環境持續，近期房市表現佳，1-7 月全台交易量已達 17.3 萬棟，較去年同期成長 6.7%，後續房市表現仍可期待。

以目前交易量推估，第四季房市交易量應較去年同期小幅成長，因此，上修 2019 年房市交易量預估至 28.8-29.5 萬棟之間，較 2018 年同期成長 3%-6% 左右，且有望超越 2015 年的 29.26 萬棟。

不過，葉凌棋指出，今年前 7 月全台使用執照發出 5.27 萬戶，創 11 年來第三高，顯示目前大量餘屋加上使照新增供給多，市場供過於求隱憂未除，2019-2020 年市場賣壓仍大，房價難有上漲空間。

而以建照觀察新增供給，今年前 7 月全台建照發照量高達 8.2 萬戶，創 11 年來新高，葉凌棋推估，今年全台建照發出量將達 14 萬戶，以施工期 2 年推算，預計 2021-2022 年新增供給將爆量。若從七大都會區觀察，桃園、台中、台南建照年增幅超過 3 成，增幅最大。