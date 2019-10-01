〈房產〉商辦租金掀漲風 北市頂級商辦6個月來漲幅逾5%

外資商仲高力國際出具第 3 季辦公室市場行情報告，過去超過 10 年，北市商辦平均租金漲跌平均 1% 左右，但整體商辦租賃市場出現供不應求現象，今年前 3 季累計漲幅近 2%，其中頂級辦公室以及信義區的租金漲幅，更超過 5%。

台北市各主要商圈，2019 年幾乎沒有任何新增供給，儘管 2020 年以及 2021 年的未來 2 年，包括遠雄大巨蛋、台北學苑以及新星興業仁愛站等 3 大新增供給、將有近 5 萬坪數量，不過，其中高達 3 分之 2 都屬於業主自用，可供應市場需求的物件更為有限，整體供給市場仍呈現緊縮的狀態。

高力國際資深執行董事楊慧明指出，今年第 3 季商辦空置率持續下降，第 3 季約 4.18%，相較上季在微幅收斂 0.54%，每月每坪平均租金成交單價上漲至 1902 元，相較上季微幅上漲約 0.68%，今年前 3 季平均租金累計漲幅約在 1.98%。

高力國際指出，近 10 年來台北市頂級商辦租金走勢，自 2016 年起，跳高突破每月每坪 3000 元，即一路走高，2019 年前 3 季每月每坪租金已來到 3200 元，相較 2009 年當時每月每坪租金約 2790 元，10 年來頂級商辦租金漲幅已經累積高達近 15%，其中光是 2016 年至今的漲幅，累計超過 13%，顯見此波商辦租金是從 2016 年開始才有明顯上漲。

2019 年第 3 季台北市各主要商圈商辦空置率變化，除民生敦化、西區等空置率超過 5% 外，其餘空置率都不到 4.5%，其中信義區的空置率則持續探新低，本季不到 3%、僅約 2.81%，來到歷史新低紀錄，預計 2019 年全年北市商辦平均空置率將會低於 4%，僅約 3.2%。

即便 2017、2018 年的前兩年，單一年度商辦租賃去化量各為 4.1 萬坪、6.1 萬坪，連續 2 年突破 10 年統計新高，今年仍延續租賃需求強勁表現，但 2019 年由於市場供給緊縮，也增加去化難度，高力國際預估今年全年淨去化量約在 3 萬坪的水準。

楊慧明表示，綜觀台北市各主要商圈，2019 年幾乎沒有任何新增供給。儘管 2020 以及 2021 的未來兩年，包括遠雄大巨蛋、台北學苑以及新星興業仁愛站等 3 大新增供給、將有近 5 萬坪的供給量，不過，其中高達 3 分之 2 都屬於業主自用，可供應市場需求的物件更為有限，整體供給市場仍呈現緊縮的狀態。