房屋租金逐步緩漲 去年六都住宅租金平均漲幅達3.64%

根據全國統計資料網的物價指數資料顯示，房屋租金指數在過去的 102 個月沒有走跌過，期間只有有 1 個月的時間持平未漲，剩下的 101 個月都呈現上漲走勢，而全台六都整層住宅租金價格去年的平均漲幅也達到 3.64%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前 8 月 CPI 年增率為 0.53%，包括國內的油料費、成衣、耐久性消費品等價格調降，且通訊費持續走低，不過包括房租緩步上漲 0.91%，教養娛樂服務費上漲 1.35%，還有蔬菜與外食費用都呈現年增漲勢，可以發現整體房租到今年趨勢還是呈現緩步走揚。

曾敬德表示，租金趨勢呈現上漲，主要還是受市場供需影響，反應市場對於品質較好的房屋需求仍強，而租金補貼一部分可降低民眾租金負擔，一部分也增加民眾對於租金的承擔能力，加上有些區域的房價自備款門檻高，也讓民眾只能以租代買，而近年有些新成屋釋出也因為品質較好，租金水準較高，都是導致租金水準緩步攀升的原因。

消費的物價指數之中，房租的指數一直呈現緩步增加的趨勢，過去的 102 個月僅有一個月持平，其餘時間都呈現緩漲表現，2011 年 3 月房租指數為 96.22，今年 8 月的房租指數為 102.84，漲幅為 6.88%。

依 2019 年台灣地區房地產年鑑資料則可發現，統計全台六都的整層住家租金表現，台北市整層住家 2018 年租金約為 2.7 萬元，租金的單坪價格站上 1000 元，租金單價年增 4.35%，新北市 2018 年整層住家租金為 1.9 萬元，最低則是台南的 1.4 萬元，約為台北市租金行情的 5 折，不過台南房價約為台北的四分之一，租金南北差異幅度並不像房價差異那麼顯著。