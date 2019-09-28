〈限美對陸投資〉若限制擴大 投資人該留意的三大發展方向

週五 (27 日) 多家外媒報導，根據知情人士透漏，白宮擬限制美國對中國的金融投資，包括要求在美國上市的中資公司下市，且限制美國政府退休基金投資中國股票市場。消息傳出令美股收黑。

現正處於美中關係的敏感時期，兩國政府都在尋求解決長期貿易爭端的方案。根據外媒報導，10 月 10 日和 11 日，中方最高經濟官員、中共副總理劉鶴再次以「習近平特使」身分率團赴美談判。

分析師指出，若美國對投資中國的資金做出更廣泛的限制，以下是投資人該留意的三個重點發展方向：

會計審查制度恐成中企下市關鍵

在美國上市的中國企業們，過去已經承受了美國龐大的壓力，因中國企業的財報嚴格性與美國的標準不一，美國投資者認為他們面臨了潛在的公司治理問題，與可能因為會計標準而遭隱瞞的潛在問題風險。

美國國會兩黨已提出了兩個法案，旨在要求在美國上市的中國企業，需要遵守美國的會計審查規則。如果這些中國企業未能接受監管與監督，將面臨下市的危機。

然而，對於海外監管機構一直要求審查中國企業的會計動作，北京政府長期以來持續避免正面回應。

根據統計，截至 2019 年 2 月，共有 156 家中國企業在美國上市，市值高達 1.2 兆美元，顯示中國企業在美國資本市場上已有重要地位。

國家安全擔憂或為中美金融脫鉤理由

約兩年之前，中美關係的貿易緊張局勢加劇，使得華府許多鷹派國會議員提出，中美兩國之間的金融關係應該更廣泛的脫鉤，而在美上市的中國企業，也成為這些國會議員的攻擊焦點。

許多分析師認為，這些壓力將可能導致部分中國企業，重新尋找其他的上市地點。先前阿里巴巴宣佈，將在香港第 2 次上市，然而，過去幾個月因香港的抗爭活動，這些計畫都遭到延遲。

美國參議員 Marco Rubio 強調，需要持續監測華爾街與中國之間的聯繫關係。

Marco Rubio 在採訪中表示：「我們不能再允許中國這樣的獨裁政府，從美國以及國際資本市場中獲得利益，中國的公司拒絕完整的財務揭露，與提高基本面的透明度，這使得美國投資者和養老基金等都處於很大的風險之中」。

上個月，Marco Rubio 呼籲聯邦退休投資委員會 (FRTIB)，2017 年 11 月決定把資金投資到包含中國在內的投資指標 (MSCI All Country World ex-U.S. Investable Market Index)，應該要盡快取消。

「這項投資決定，等於是把美國這些退休儲蓄金，拿去資助中國政府和共產黨，根本是在削減了美國經濟競爭力，與破壞我們為國家安全所做的努力」Marco Rubio 強調。

全球基準指標納入中國的趨勢是否扭轉

資產管理公司 Silvercrest Asset Management 的 Patrick Chovanec 擔心，如果美國投資人不能將中國的股票與債券納入其投資組合當中，很可能出現投資績效落後基準指標的風險，因中國相關的企業資產，在全球基準指標指數當中，比例正逐漸提升，而這將會是一個嚴重的問題。

不過分析師也表示，目前尚不清楚，美國政府是否有能力，阻止全球的基準指標指數將中國納入的趨勢。

目前彭博 (Bloomberg) 巴克萊 (Barclays) 與摩根大通 (JP Morgan) 都已把中國政府債券納入指標指數之中，惟富時集團 (FTSE Russell) 周四卻宣布，暫時不納入中國債券在富時世界債券指數 (WGBI) 之中，並表示會繼續把中國保留在觀察名單上。