〈川普遭彈劾〉美國務卿遭眾議院傳喚　要求遞交川普彈劾案文件

美國眾議院三名民主黨委員已向美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 發傳票，要求取得與烏克蘭「電話門」一案的相關文件，同時將安排五名國務院官員一同出席作證，據悉其中遭美國眾議院傳喚作證的美國烏克蘭特使 Kurt Volker，本週已向蓬佩奧請辭。

民主黨代表在傳票內容當中，要求國務卿在 10 月 4 日前提交相關可供調查的烏克蘭文件，並聲稱該調查是：「川普總統施壓烏克蘭總統干預 2020 美國總統大選」的延伸調查，並質疑其是否以扣留國會提供給烏克蘭對抗俄羅斯所需軍援資金，從而危及國家安全。

眾議院三位民主黨委員表示，他們在 9 月兩次致信蓬佩奧，要求提供烏克蘭文件，但遭到拒絕。

川普週二 (23 日) 遭美國眾議院院長佩洛西正式彈劾，美國國會週四 (26 日) 公布吹哨者的檢舉內容，指稱川普濫用職權，「誘使外國干涉」明年美國大選。眾議院計畫在接下兩周安排以下五名國務院官員出席作證，分別有：

前駐烏克蘭大使 Marie Yovanovitch

烏克蘭特使 Kurt Volker

副助理秘書 George Kent

國務院參謀 T. Ulrich Brechbuhl

美國駐歐盟大使 Gordon Sondland

據傳前美國駐烏克蘭大使 Masha Yovanovitch 今年稍她遭撤職是因拒絕幫川普施壓烏克蘭，協助調查前副總統拜登。

目前國務院對此不予已回應。