〈鉅亨看世界〉孫正義投資光環褪色

日本軟銀集團 SBG (9984-JP) 在美國科技業的投資方面，似乎正逐漸失去影響力，軟銀集團旗下超過 1000 億美元規模的願景基金 (Vision Fund)，至今已在新創企業投入數十億美元，也時而傳出蠻橫的投資作法，然而軟銀在共享辦公室服務 WeWork 的投資失利，也可能讓軟銀今後的投資腳步放緩。
這也意味著紅杉資本 (Sequoia Capital) 等對手公司，將有更大的發展空間，而對於黑石集團 (Blackstone) 所成立的新創基金而言，也將因此獲得加分。
由孫正義所領導的軟銀集團，透過鉅額投資，大幅改變了科技業界的生態，像是對叫車服務的 Uber 投資了約 76 億美元，還有對共享辦公室的 WeWork 投資了 110 億美元。
即使在其它金額較小的投資方面，若從新創企業的標準來看，也達到相當可觀的規模。比方在 2017 年，軟銀就對不動產仲介的 Compass 投資了 4.5 億美元。
孫正義的大手筆投資方式，在金額上遠遠超越過去的傳統創投公司。受到青睞的新創公司，有的很快就繳出漂亮的成績單，也有的很快就把對手逐出戰場，然而也有不好的傳聞出現，就有熟知內幕的人士透露，至少有 3 家新創公司表示，如果他們拒絕了軟銀的投資，資金則將轉向他們的競爭對手。
然而近來在 WeWork 創辦人及 IPO 的問題方面，所衍生的損失，也可能造成投資人對軟銀失去信心，並危及孫正義的威信。
而這樣的情勢，也讓對手的紅杉資本還有 Accel Partners 有機可趁，可望再度奪回失去的光環。
另外像是剛加入創投戰局的黑石集團，也可能挾著在不動產方面的優勢，還有資金調度的靈活度，在新創投資領域有所斬獲。
還有像是私募基金的 Advent International，也持續在高科技產業上深耕；TPG 資本 (TPG Capital) 也在這些年來營運著成長基金。
軟銀強大的影響力依舊，不過目前在眾多烏雲壟罩下，軟銀在新創投資的霸主地位，也可能遭到對手攻下城池。