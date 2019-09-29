〈鉅亨看世界〉孫正義投資光環褪色

日本軟銀集團 SBG (9984-JP) 在美國科技業的投資方面，似乎正逐漸失去影響力，軟銀集團旗下超過 1000 億美元規模的願景基金 (Vision Fund)，至今已在新創企業投入數十億美元，也時而傳出蠻橫的投資作法，然而軟銀在共享辦公室服務 WeWork 的投資失利，也可能讓軟銀今後的投資腳步放緩。

這也意味著紅杉資本 (Sequoia Capital) 等對手公司，將有更大的發展空間，而對於黑石集團 (Blackstone) 所成立的新創基金而言，也將因此獲得加分。

由孫正義所領導的軟銀集團，透過鉅額投資，大幅改變了科技業界的生態，像是對叫車服務的 Uber 投資了約 76 億美元，還有對共享辦公室的 WeWork 投資了 110 億美元。

即使在其它金額較小的投資方面，若從新創企業的標準來看，也達到相當可觀的規模。比方在 2017 年，軟銀就對不動產仲介的 Compass 投資了 4.5 億美元。

〈鉅亨看世界〉孫正義的願景基金光環褪色。(圖片：AFP)

孫正義的大手筆投資方式，在金額上遠遠超越過去的傳統創投公司。受到青睞的新創公司，有的很快就繳出漂亮的成績單，也有的很快就把對手逐出戰場，然而也有不好的傳聞出現，就有熟知內幕的人士透露，至少有 3 家新創公司表示，如果他們拒絕了軟銀的投資，資金則將轉向他們的競爭對手。

然而近來在 WeWork 創辦人及 IPO 的問題方面，所衍生的損失，也可能造成投資人對軟銀失去信心，並危及孫正義的威信。

而這樣的情勢，也讓對手的紅杉資本還有 Accel Partners 有機可趁，可望再度奪回失去的光環。

另外像是剛加入創投戰局的黑石集團，也可能挾著在不動產方面的優勢，還有資金調度的靈活度，在新創投資領域有所斬獲。

還有像是私募基金的 Advent International，也持續在高科技產業上深耕；TPG 資本 (TPG Capital) 也在這些年來營運著成長基金。

軟銀強大的影響力依舊，不過目前在眾多烏雲壟罩下，軟銀在新創投資的霸主地位，也可能遭到對手攻下城池。