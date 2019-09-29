〈觀察〉衛星通訊設備產值上看千億 鴻海集團卡位搶先機

衛星通訊應用蓬勃發展，加上國際大廠積極投入，推升衛星設備發展加速，市場推估，明年產值上看千億，2025 年更將破 2000 億元，鴻海 (2317-TW) 集團旗下網通廠台揚、建漢也積極布局提前卡位，迎接爆發性商機。

根據 ResearchAndMarkets 資料顯示，今年衛星通訊設備市場 (SATCOM) 規模為 27.5 億美元，明年將成長至 32.1 億美元，至 2025 年將成長至 70 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 16.8%。

衛星通訊的市場成長原因在於地球觀測、通信和導航等需要使用衛星的應用不斷增加，其中，又以地球觀測 (earth observation) 與遙感 (remote sensing) 領域應用領導整體市場。

建漢總經理吳忠和就看好，衛星寬頻的應用廣泛且需求不斷成長，因具有全區覆蓋無死角之特性，除了船泊、飛機、車輛以外，未來更可當行動寬頻的骨幹，坐擁龐大的商機。

台揚也認為，市場目前趨勢為低軌小型衛星，主要是尺寸外形小、研發與發射成本較低，透過低軌道衛星覆蓋整個地球，地面接收可以利用光纖和微小基地站，一般手機就能互相通話，推動衛星設備、用戶端傳遞設備需求成長。

目前國際各大知名企業，也紛紛加速拓展衛星通訊領域，特斯拉 (Telsla) 創辦人馬斯克所成立的 SpaceX，針對衛星通訊計畫 Starlink 即將商業化，此外，臉書 (Facebook)、亞馬遜 (Amazon)、波音 (Boeing) 等大廠也積極投入衛星通訊布局，也將刺激產業發展加速，對於搶先展開布局的台揚以及建漢，可望成為主要受惠者。