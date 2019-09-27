落袋為安？港股達芙妮午盤後一度暴跌近50%

近兩個月股價飆漲約 200%，從事女裝鞋類製造商達芙妮國際在今 (27) 日下午港股開盤後出量暴跌，一度重挫逾 47%，成交金額擴大至 2.15 億港元，最新總市值 4.95 億港元。截至下午 15:06 止，達芙妮國際每股暫報 0.31 港元，跌幅 34.7%。

資料來源: 東方財富網, 達芙妮國際股價日線走勢

自 2013 年以來，達芙妮營收年年下降。2013 年～2018 年，該公司營收年減分別為 0.78%、0.87%、19.09%、22.4%、19.86%、20.8%。此外，根據 2019 年半年報內容顯示，其業績繼續呈現下滑趨勢。達芙妮上半年營收達 14.03 億港元，年減 37.9%。

曾紅極一時達芙妮一度成為「鞋王」。2012 年，達芙妮門市數量達到最高峰，共有各種品牌店面 6881 間，營收高達 105.29 億港元，年增 100%。當時達芙妮號稱每年能銷售近 5000 萬雙女鞋，在中國的市佔率約 20%。

但其管銷費用也高得驚人，約占營收的一半，再加上存貨庫存的上升，及同業與網路平台競爭，導致達芙妮直直落，而門市也一家家關閉，截至 2019 年 6 月 30 日，達芙妮銷售據點只剩 2208 個。

而在近期無利多的情況之下，達芙妮昨 (26) 日股價飆漲 27%，分析師指出與公司昨晚公布董事名單有很大的關聯，市場認為可能是達芙妮轉型進軍運動鞋的訊號，公司企圖透過運動鞋領域來打破目前營運的困境。

但今日的急跌，市場認為，可能有法人在此獲利了結，因不到兩個月達芙妮股價已飆漲 191%，在昨日大漲之下將獲利落袋為安。