陸鞋靴低價大舉登台 財政部：對達芙妮等10業者續課5年反傾銷稅

為避免中國鞋類大舉傾銷來台，傷及我製鞋產業，財政部公告，從 6 月 17 日起繼續對中國進口鞋靴課徵 5 年反傾銷稅，直到 2024 年 1 月 16 日止，包括達芙妮等 10 家廠商將繼續課徵 43.46% 的反傾銷稅，而這也是我國第三次對中國鞋業課徵反傾銷稅。

受到中國低價鞋靴大量傾銷台灣影響，嚴重衝擊台灣製鞋業者，台灣鞋業紛紛向財政部陳情，呼籲政府應落實課徵反傾銷稅，財政部關務署日前完成第 2 次落日調查。

關務署表示，此次落日調查共有 12 家產地或輸出國來自中國的廠商提出價格具結申請，經關務署調查後，拍板對「香港威富公司」與「揚州寶億製鞋公司」與「香港威富公司」分別課徵 4.56%、10.07% 的反傾銷稅率，其餘包括達芙妮、裕元行銷等 8 家廠商課徵 43.46% 反傾銷稅。

另外，「ECCO SKO A/S」與「賀星國際有限公司」等 2 家出口商因售價與我國業者差不多，因此通過價格具結措施評估，獲准免課徵反傾銷稅。

關務署自 2007 年起針對中國進口的紳士鞋、女高跟鞋、馬靴、童靴、休閒鞋與涼鞋等 6 款鞋類課徵反傾銷稅，節制 2017 年止共已課徵兩輪，累計稅收約 8 億多元。